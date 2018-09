Boxe | i convocati dell’Italia per il raduno di Caserta Torna Clemente Russo | nuova sfida

Boxe - l’elenco dei 17 convocati dell’Italia per il Training Camp ad Assisi : Sono 17 i pugili azzurri convocati per il Training Camp della nazionale élite maschile che si svolgerà dal 22 al 29 agosto ad Assisi, al Centro Nazionale di Pugilato. Assieme agli atleti convocati cinque tecnici: Gianfranco Rosi, Gianmaria Morelli, Gerardo Gonzalez Bicet e Jorge Valdez Perez. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Peso Pugile Comitato ASD 52 CORDELLA NICOLA PL BEBoxe 52 CAPPAI MANUEL(92) LZ G.S. FIAMME ...