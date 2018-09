Borse in rosso ma Telecom non si ferma e lo spread scende

Germania : indice Zew in recupero più delle stime. Borse in rosso : Nel mese di settembre l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese nell'economia tedesca, si è attestato a -10,6 punti, in recupero rispetto alla lettura precedente fermatasi a -13,7 punti. L'indicazione odierna si è rivelata migliore delle previsioni degli analisti che ...

Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari : Giornata complessivamente negativa per le Borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio dopo il monito di Moscovici . In occasione dell'...

Borse europee in rosso. Piazza Affari senza direzione : Le Borse europee aprono la seduta al ribasso , registrando variazioni lievemente inferiori alla parità. Si allinea Piazza Affari , che dopo l'ottima performance di ieri 4 settembre mostra un calo ...

Borse asiatiche in rosso. Prevale il timore sui dazi : Inizio di settimana negativo per i principiali listini asiatici. A spaventare gli investitori l'ulteriore inasprimento della guerra commerciale tra USA e Cina , che nei giorni precedenti ha visto i ...

Borse europee in rosso. Milano limita le perdite in attesa di Fitch : Teleborsa, - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente . Anche Piazza Affari risulta in calo in attesa del giudizio di Fitch sul rating sovrano. Intanto sono giunte nuove ...

Tokyo sulla parità. In rosso le altre Borse asiatiche : Tokyo si avvia a chiudere la giornata con un timidissimo rialzo dopo il finale frazionalmente negativo di Wall Street . L'indice Nikkei sta salendo dello 0,08% portandosi a 22.888 punti mentre il più ...

Piazza Affari ancora in rosso con le Borse europee : Viaggiano ancora in negativo gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . Gli investitori rimangono a guardare le questioni commercial i, in particolare la disputa sui dazi ...

Borse in profondo rosso a metà giornata : Proseguono negative le Borse europee , senza Milano che oggi osserva la festività dell'Immacolata. La prudenza resta il tema dominante di questa seduta festiva in attesa dell'avvio di Wall Street che ...