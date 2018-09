Borse in fase di attesa. Non solo BCE : tutti i driver nel breve : Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. In giornata è previsto inoltre un ...

Borsellino - l’uomo del telecomando e le telefonate alla madre : i buchi neri nella fase esecutiva della strage di via d’Amelio : Nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di via d’Amelio pubblichiamo un estratto del libro La Repubblica delle Stragi, edito da Paper First, e a cura di Salvatore Borsellino. Il paragrafo proposto è intitolato I pezzi mancanti nella fase esecutiva della strage. “Un’opera preziosissima, a metà strada fra la memoria e lo scavo, fra gli archivi giudiziari e quelli giornalistici, per dissotterrare le verità ...