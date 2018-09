Borsa Milano tiene | bene Tim

Borsa : Milano in forte rialzo - giù lo spread : Chiudono positive le principali piazze finanziarie europee: A tirare la volata Piazza Affari che mette a segno un forte rialzo, con un incremento del 2,30% spinta dai bancari. A incidere sull'...

Borsa : Europa tiene - Milano +2 - 45% : ANSA, - Milano, 10 SET - Si confermano in rialzo i listini europei nel finale mentre gli indici Usa sono inchiodati sulla parità. Milano , Ftse Mib +2,5%, è la migliore davanti a Madrid , +1,3%,

Borsa : Europa migliora - Milano +2 - 45% : ANSA, - Milano, 10 SET - migliorano gli indici di Borsa europei sulla scia dei listini Usa , Dow Jones +0,3% e Nasdaq +0,1%, . Milano , Ftse Mib +2,6%, è la migliore davanti a Madrid , +1,33%,

Borsa : Milano +2 - 3% con banche e Leonardo : ANSA, - Milano, 10 SET - Piazza Affari migliora in attesa di Wall Street , Ftse Mib +2,3%, , con lo spread tra Btp e Bund in calo a 253 punti ed il rendimento al 2,93%, sotto la soglia del 3%

Borsa : Milano svetta con un rialzo di oltre il 2% - banche in volata : Il ministro all'Economia, Giovanni Tria, ha dichiarato che verranno rispettate le regole, mentre il premier, Giuseppe Conte, ha precisato che per le riforme ci sara' un orizzonte di lungo termine

Borsa - Milano brilla +1 - 21% in una Ue fiacca e Spread cala a 235 : ... dopo le rinnovate rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'economia Giovanni Tria. Dopo circa 40 minuti da inizio seduta l'indice Ftse-Mib accelera al più 1,21 per cento

Borsa - Milano va bene. Spread a 240 - ai minimi da luglio : Il mercato promuove l'intervento del ministro Tria a Cernobbio Tria: "Riforme graduali, inutile sforare il deficit se lo Spread si mangia le risorse"

Borsa : Milano apre in piatta - +0 - 01% : ANSA, - Milano, 10 SET - Avvio marginalmente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,01%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,31%.

Borsa Milano in rosso - -4% - con Atlantia : ANSA, - Milano, 7 SET - Giornata negativa per Piazza Affari, che ha perso lo 0,39% a 20.447 punti. La Borsa di Milano non è stata la peggiore in un'Europa contrastata, con gli investitori frenati

Borsa : Europa incerta - Milano frena : ANSA, - Milano, 7 SET - Mercati azionari del Vecchio continente fiacchi nelle prime battute dell'ultima seduta della settimana: Londra e Milano cedono lo 0,2% dopo una partenza marginalmente positiva

Borsa : Milano tiene con Tim - giù Pirelli : ANSA, - Milano, 7 SET - Primi scambi in territorio lievemente positivo per Piazza Affari, che di qualche frazione appare la Borsa europea migliore in avvio: l'indice Ftse Mib sale dello 0,1% con Tim

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 15% : ANSA, - Milano, 7 SET - Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,15%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,18%. 7 settembre 2018