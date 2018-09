Bologna | il don nonno diventato prete a 71 anni

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Italia-Polonia è stata presentata a Bologna. Sacchetti : “Dobbiamo farci perdonare per l’ultima partita” : La Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno a Bologna ha ospitato oggi la presentazione dell’incontro tra Italia e Polonia, che si terrà il 14 settembre al PalaDozza e sarà valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Hanno presenziato il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’Assessore allo Sport Matteo Lepore, il Presidente della FIP Gianni Petrucci, il consigliere federale Marco Tajana e soprattutto il coach ...

Serie A Bologna - serve la forza di Donsah : Bologna - Al Bologna di Pippo Inzaghi che fatica in campionato serve Godfred Donsah . Esplosivo, veloce, caparbio, il ghanese è tutto quello che è mancato ai felsinei in queste prime partite: guizzo e ...

West Nile / Ultime notizie - morte due donne all'Ospedale Maggiore di Bologna : West Nile, Ultime notizie: l'emergenza continua nel nord del nostro paese, partita la disinfestazione nel cremonese, presto toccherà ovviamente anche ad altre città italiane.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 20:55:00 GMT)

VIDEO Highlights Bologna-Inter 0-3 : prima vittoria dei nerazzurri - decidono Nainggolan e Perisic : L’Inter ha conquistato la prima vittoria in campionato sconfiggendo il Bologna per 3-0 con le reti di Nainggolan, Candreva e Perisic. Successo fondamentale per i nerazzurri che sembrano essersi sbloccati e che negli ultimi 30 minuti hanno steso i felsinei. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Bologna-Inter. Foto: cristiano barni / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Serie A - il pagellone del calciomercato : Juve al top - tornano grandi le milanesi - deludono Napoli e Bologna : Si è chiuso il calciomercato estivo, con le ultime concitate ore della sessione che hanno visto Torino e Sampdoria mettere a segno colpi importanti per l’annata che inizierà domani Il calciomercato estivo è chiuso. Il gong per la nostra Serie A è arrivato quest’oggi alle 20, una settimana dopo della Premier League ed un po’ prima della Liga che prolungherà sino a fine agosto la sessione. Le squadre del nostro campionato ...

Gli appuntamenti di venerdì 17 a Bologna e dintorni : il viaggio del Cirque Bidon : Argelato, Parco di Villa Beatrice, oggi e domani, ore 21.30. Ingresso 10-15 euro Proseguono gli spettacoli del Cirque Bidon di François Rauline, arrivato dalla Francia con la sua carovana trainata da cavalli: un viaggio tra danza, circo, comicità, poesia, musica e funambolismo dal titolo "Entrez ...

La magia del Cirque Bidon arriva a Bologna : Gli spettacoli andranno in scena ogni sera dal 20 agosto al 5 settembre alle ore 21.30 e si terranno presso il Parco di Villa Angeletti in via de' Carracci, un luogo diventato negli anni un punto di ...

Gli appuntamenti di domenica e lunedì a Bologna e dintorni : Bosso & Biondini suonano Jack London : ... piazzale Bacchelli 4, ore 18, ingresso libero "Fare posto a cose grandi" è il tema " da una frase di Aldo Moro " della tre giorni del tradizionale Ferragosto in seminario tra incontri, spettacoli e ...

Bologna - incidente sull’A14 a Borgo Panigale : danni alle case - esplodono auto concessionarie : L’inferno è scoppia verso le due di oggi pomeriggio, sul raccordo A1-A14 di Casalecchio, a causa di un incidente che ha visto il coinvolgimento di un camion bisarca e un'autobotte che trasportava gpl. Un'apocalisse che non ha risparmiato neanche le abitazioni circostanti. Alcune sono state evacuate.Continua a leggere

Bologna nei guai : infortunio per Donsah - stop di due mesi : Cattive notizie arrivano dall’infermeria del Bologna, quando il ritiro di Kitzbuhel volge al termine: stop di due mesi per il centrocampista Godfred Donsah. Il ghanese aveva terminato in anticipo l’allenamento di giovedì pomeriggio per una brutta botta alla gamba destra: gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una frattura composta al perone della gamba destra. Ne avrà per due mesi.L'articolo Bologna nei guai: ...

Infortunio Donsah - tegola Bologna : frattura al perone : Infortunio Donsah – Il Bologna è al lavoro per la prossima stagione, inizia un nuovo progetto con Filippo Inzaghi in panchina, l’obiettivo è quello di migliorare l’ultimo risultato della scorsa stagione. I tifosi si aspettano un campionato importante e ricco di soddisfazioni, le ultime mosse fanno ben sperare e nelle prossime ore di calciomercato potrebbero arrivare nuovi calciatori. Nel frattempo però arriva una tegola ...

Bologna - che botta di Donadoni : “non vivo di sfortune altrui - ma l’Europa non è alla portata” : L’ex allenatore del Bologna ha parlato del futuro del club rossoblu, esprimendo il proprio punto di vista In attesa di una nuova sfida, Roberto Donadoni vive con distacco questi ultimi giorni che precedono l’inizio della nuova stagione. Il Bologna è stato affidato a Filippo Inzaghi, così l’ex ct attende una chiamata per rimettersi in corsa. LaPresse/Massimo Paolone Intanto, ha fatto il punto su quelli che potrebbero ...