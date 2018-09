Bollo auto 2018 Esenzioni | quando non si paga Ma l' Ue lavora ad una riforma radicale

Bollo auto 2018/ I casi in cui non si paga - le esenzioni e le ipotesi di modifica : BOLLO AUTO 2018, possibili esenzione fino a 5 anni. I casi previsti variano da regione a regione con diverse modalità di agevolazione. Ma c'è anche chi paga l'addizionale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:14:00 GMT)

Bollo auto 2018 : costo - pagamento - novità : Il Bollo auto è a tutti gli effetti una tassa sulla proprietà e dal 2018 l’Agenzia delle Entrate ha dato maggiori segni di impazienza portando da 3 a 10 anni i termini di caduta in prescrizione in caso di mancato pagamento. Una norma a cui un emendamento ha dato valenza retroattiva anche per i mancati pagamenti già scaduti. La confusione che si rischia di fare tra tassa di possesso e di circolazione non aiuta il rapporto tra contribuenti e ...

Esenzione Bollo auto storiche : come funziona regione per regione : Per le auto con più di 20 anni di storia le regole sul pagamento del bollo cambiano in base alla regione di residenza...

Esenzione Bollo auto : quali disabili con Legge 104 possono chiederla? : Sei una persona disabile titolare della c.d. Legge 104? Ti sei mai chiesto se oltre alle agevolazioni dei permessi per te o per chi ti assiste puoi godere di altri benefici come ad esempio l’Esenzione bollo auto? Il tuo dubbio è più che legittimo perché effettivamente in alcuni casi puoi chiedere di non pagare la tanto odiata tassa sui autoveicoli. Consulta lo speciale Legge 104 Ma tutti i soggetti disabili possono chiedere l’Esenzione del bollo ...

Dal Bollo auto ai... tendoni da circo - ecco le agevolazioni fiscali nel mirino : La maggioranza può decidere di agire, non senza proteste, su 466 misure per 54,2 miliardi Si fa strada l’idea di imitare l’ex ministro Tremonti: taglio lineare del 5/10% di tutti i bonus

“Può farlo davvero?”. Come funziona il nuovo tutor autostradale : la verità sul Bollo auto : Entrati in vigore da una decina di giorni, i nuovi tutor stanno gettando nel panico gli italiani in procinto di partire. Il nuovo sistema di controllo elettronico, che si chiama SICVe-PM, è stato installato per ora su 22 tratte autostradali, “alle quali se ne aggiungeranno altre in corso di valutazione”. “La differenza fondamentale dai tutor precedenti – spiega all’Adnkronos Stefano Ferrara, vice questore della ...

Tutor e Bollo auto - come stanno davvero le cose : "La legge è molto chiara" : Il Tutor è approvato, così come la legge richiede, solo per l'accertamento delle violazioni concernenti il superamento dei...

Il tutor può controllare il Bollo auto? : Entrati in vigore da una decina di giorni, i nuovi tutor stanno gettando nel panico gli italiani in procinto di partire. Il nuovo sistema di controllo elettronico, che si chiama SICVe-PM , è stato ...

"Super tutor" sulle autostrade : sono infallibili (e vedono anche se hai pagato il Bollo) : Non si sfugge all'occhio vigile del "super tutor": non solo vede vede la targa, ma identifica il veicolo in modo infallibile. Ma non solo: telecamere poste appena fuori dalle autostrade sono in grado di capire anche se l'auto è in regola con revisione e bollo. I temutissimi nuovi "controllori" sono entrati in funzione dopo la sospensione dei vecchi apparecchi, su disposizione della Corte d'Appello di Roma alla fine dello scorso maggio. ...