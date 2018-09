Bmw | arriva C400X Lo scooter medio della casa bavarese è sempre un passo avanti

Rivoluzione Bmw - arriva l'Intelligent Personal Assistant : Alla base di tutto ciò ci sarà il profilo digitale del cliente: il BMW ID che collega l'auto al cliente e al suo mondo digitale.

Arriva la nuova Bmw Z4 - 2019 presentata in anteprima negli States - ma presto anche da noi : Un anno dopo la presentazione del concept, la nuova Z4 è tornata. E’ stata presentata in una manifestazione che aveva una perfetta attinenza con il suo modo d’essere. Un concorso di eleganza di “Pebble Beach, in California”. Questa volta però, il suo aspetto è quello definitivo, la versione che presto troveremo nelle nostre strade. Della BMW Z4 abbiamo accennato poco tempo fa, quando abbiamo anticipato le forme e i ...

Arriva la nuova Bmw X 5. Il mondo cambia e la X5 cambia con il mondo [+ Galleria] : Una nuova edizione del modello BMW X5 è pronta per il lancio. Si tratta della quarta generazione del primo SUV della casa di Monaco, colei che ha lanciato in Europa lo stile tipico delle auto potenti ed eleganti, capaci di districarsi su terreni difficili. Non dei veri fuoristrada, ma telaio autoportante rialzato con la trazione integrale. Lei è stata la prima, seguita poi dalle tante Volvo XC 90, Porsche Cayenne, Audi Q7, Mercedes Classe M ...