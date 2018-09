Bimba di cinque anni investita da un monopattino sulla pista ciclabile a Jesolo | per lei

huffingtonpost

(Di martedì 11 settembre 2018) Una bambina diè statada unelettrico mentre camminava su una. Era sfuggita al controllo dei genitori e si era ritrovata a passeggiare. Allauna sanzione di 20 euro e una ferita al viso. Come riporta La Nuova di Venezia I parenti della piccola si sono immediatamente rivolti ad uno studio legale per far lucecontroversa questione.Si dovrà stabilire la correttezza della sanzione elevata dai severi e intransigenti vigili alla bambina ferita, adesso sotto choc due volte e se magari qualche colpa l'aveva anche chi conduceva il.Stando a quanto riportato dal quotidiano veneto c'erano state proteste e segnalazioni per tutta l'estate in seguito alla mancanza di regolamentazione della. Primi a essere regolati sono stati i risciò che devono rispettare orari precisi. Ma i mezzi ...