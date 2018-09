Bike sharing | vandalismo e spazi pubblici nella capitale svizzera

Roma - truffa Bike sharing : smontato il sellino il mezzo è privato. Il servizio potrebbe cessare : Il concetto di condivisione vale soltanto sui social network dove persiste la frenesia di far conoscere e offrire agli sconosciuti ogni secondo della propria vita, anche se non particolarmente ...

Da Car2go a MoBike - le app di sharing che funzionano anche all’estero : (foto: Getty Images) Ammettiamolo: che si tratti di bici, auto o scooter, lo sharing (condivisione) dei mezzi di trasporto ci ha semplificato la vita. Niente assicurazione, nessun costo di carburante, nessuna seccatura se il mezzo si guasta. anche il parcheggio è meno stressante, visto che spesso le aziende di car sharing hanno degli accordi in tal senso con le città che le ospitano. Senza contare che condividere – ma forse sarebbe meglio ...

I problemi del Bike sharing in Europa : Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, mentre guida una bicicletta Vélib al Champ de Mars, Parigi, ottobre 2016 (Foto: THOMAS SAMSON/AFP/Getty Images) Fortune alterne per il bike sharing nel mondo, lo dimostra il programma pubblico di noleggio francese Vélib, accolto nel 2007 a Parigi con entusiasmo e, mano a mano, diventato scadente in tutte le città in cui si è esteso. A decretarne il quasi fallimento non è stato ...

Bike sharing - una telefonata fa recuperare 25 bici in un cortile : bastata una segnalazione. Una soffiata anonima che invitava a fare un giro nei caseggiati popolari di via Zoagli, tra Quarto Oggiaro e Vialba, per scovare un «tesoro»: 25 biciclette in condivisione «...

Roma - il cimitero del Bike sharing Buttare bici nel Tevere è una moda : Una vergogna nel Tevere. L'ennesima. Un cimitero subacqueo di bici del bike sharing. La conferma che la bravata di due ragazzi ubriachi di qualche notte fa, identificati e denunciati dai vigili urbani ...

Le aziende tech hanno messo gli occhi sul Bike sharing : Nella guerra sui trasporti urbani, è il turno delle due ruote. Lyft, la società di trasporto privato su auto rivale di Uber, ha deciso di muoversi oltre le quattroruote e di puntare anche sul bike sharing. L’azienda ha acquistato Motivate, una società che offre un servizio di condivisione bici in varie città americane, da New York a San Francisco a Chicago. Non sono stati rivelati i termini ...

Il Bike sharing supererà il car sharing in futuro? : Lo sharing si fa green e dagli Usa arriva la notizia che le due principali società attive nel settore, Uber e Lyft, stanno riversando i loro investimenti nell'acquisto di aziende che si occupano del ...