Biglietti e scaletta di Laura Pausini a Milano l’11 settembre - penultimo concerto al Forum di Assago : Laura Pausini a Milano stasera, martedì 11 settembre, terrà il terzo dei concerti in programma al Mediolanum Forum di Assago nell'ambito della sua tournée mondiale per Fatti Sentire. Il successo dell'ultimo disco di inediti pubblicato da Laura Pausini continua anche live: dopo i due eventi speciali al Circo Massimo di Roma a luglio, anteprime della tournée in tutto il mondo, la cantante di Solarolo ha fatto il suo debutto sul palco del ...

Scaletta di Laura Pausini al Forum di Assago (Milano) per 4 concerti dall’8 settembre : ultimi Biglietti in prevendita : Laura Pausini al Forum di Assago (Milano) si esibirà questa sera, sabato 8 settembre 2018, nell'ambito della tranche italiana della sua tournée mondiale. Dopo le due anteprima di luglio al Circo Massimo di Roma, il tour di Laura Pausini approda oggi nei palazzetti dello sport della penisola. Si parte con quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago, da oggi al prossimo 12 settembre. Laura Pausini si esibirà al Forum di Milano stasera e ...

Scaletta di Gianna Nannini a Taormina con Fenomenale – Il Tour : ultimi Biglietti per il Teatro Antico : Gianna Nannini a Taormina, in concerto stasera al Teatro Antico. La rocker italiana raggiunge oggi la Sicilia con la sua Tournée di concerti che segue la pubblicazione dell'album Fenomenale. Fenomenale - Il Tour, questo il nome della Tournée ripresa da Mantova lo scorso giugno - la porterà ancora dal vivo per gli ultimi tre appuntamenti di agosto. Questa sera, sabato 18 agosto, Gianna Nannini a Taormina si esibirà nella prestigiosa location ...

Scaletta di Coez a Lecce con Faccio un casino tour : info e ultimi Biglietti in prevendita : Coez a Lecce chiude il Faccio un casino tour, avviato in seguito al rilascio dell'ultimo disco di inediti dal titolo Faccio un casino. Il cantautore italiano sarà in concerto oggi, sabato 18 agosto, in Piazza Libertini a Lecce, tappa finale della tournée estiva intrapresa quest'anno con il primo concerto dello scorso 22 giugno a Padova. Dopo impegni live in tutta la penisola nei mesi di giugno, luglio ed agosto, si chiude sabato 18 agosto la ...

Alvaro Soler a Forte dei Marmi : info scaletta e prezzi di Biglietti per l’ultimo concerto in Italia : Alvaro Soler a Forte dei Marmi, in concerto a Villa Bertelli stasera. Domenica 12 agosto, Alvaro Soler a Forte dei Marmi (Lucca) si esibirà per l'ultimo dei quattro concerti estivi in programma nella penisola per il 2018. Dopo i live che ha tenuto a Marostica, Melilli e Valmontone nelle scorse settimane, Alvaro Soler approda a Forte dei Marmi per l'ultimo evento live dell'estate in Italia. Il concerto si terrà a Villa Bertelli, in Via ...

Scaletta di Caparezza a Palermo il 7 agosto con Prisoner 709 e prezzi dei Biglietti in prevendita : Caparezza a Palermo stasera, martedì 7 agosto, per un concerto al Castello a Mare. I biglietti per assistere all'evento sono ancora disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita fisici dislocati in tutta la penisola, al prezzo di 28,75 euro per posto unico intero non numerato (in piedi). Il live di Caparezza a Palermo è atteso nel complesso monumentale di Castello a Mare e fa parte del tour 2018 in ...

Scaletta di Calcutta all’Arena di Verona il 6 agosto : info utili su Biglietti e sciarpa omaggio : Calcutta all'Arena di Verona si esibirà stasera, lunedì 6 agosto 2018. La tappa del tour estivo arriva dopo quella di luglio allo Stadio Francioni della sua città Natale, Latina, ed è l'ultima in programma per i mesi più caldi dell'anno. La tournée di Calcutta riprenderà nell'inverno del 2019 per alcuni concerti nei palasport della penisola già annunciati. Calcutta all'Arena di Verona si esibirà oggi dalle ore 20.15. I fan in possesso del ...

Scaletta e ultimi Biglietti per Nek Max Renga a Cagliari il 27 luglio - ultima tappa del tour congiunto : Si conclude in Sardegna con la tappa di Nek Max Renga a Cagliari il lungo tour dei tre artisti che hanno voluto provare a mettere insieme le forze per dare vita a qualcosa di molto particolare e mai provato singolarmente. La scommessa sembra riuscita. Dopo il grande successo della prima sessione del tour, Nek, Max Pezzali e Francesco Renga sono tornati sul palco per una nuova serie di concerti che hanno inaugurato dal Collisioni Festival di ...

Scaletta di Alanis Morissette a Milano il 25 luglio : orari e ultimi Biglietti disponibili per l’Ippodromo Snai San Siro : Alanis Morissette a Milano si esibirà stasera, mercoledì 25 luglio, in occasione del Milano Summer Festival. Il concerto di Alanis Morissette a Milano è in programma all'Ippodromo Snai di San Siro alle ore 21.00 e gli ultimi biglietti sono in prevendita su TicketOne e presso i circuiti autorizzati. Il prezzo dei biglietti per l'evento è di 46,00 euro per posto unico intero non numerato, in piedi. Non è possibile scegliere biglietti in una ...

Scorpions all’Arena di Verona il 23 luglio : scaletta - orari e ultimi Biglietti : Gli Scorpions all’Arena di Verona si esibiranno stasera, lunedì 23 luglio 2018, nell’ambito della loro tournée mondiale. L’inizio dello spettacolo è fissato alle ore 20.00 nell’anfiteatro scaligero. Sono ancora disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti autorizzati dislocati in tutta Italia gli ultimi biglietti di posto numerato e non numerato per assistere al concerto. Il settore della gradinata non numerata è disponibile al ...

Kasabian a Ferrara sotto le stelle il 17 luglio : scaletta - ultimi Biglietti e prossimi concerti in Italia : Kasabian a Ferrara stasera, martedì 17 luglio 2018. Un pubblico trepidante è già in partenza per raggiungere il centro storico di Ferrara: piazza Castello è infatti la location designata per il concerto di stasera dei Kasabian. La tappa di Ferrara è un felice ritorno nel capoluogo emiliano dopo il 2012, anno che vide la band di Serge Pizzorno e Tom Meighan protagonista di un indimenticabile show al motovelodromo. Stavolta il concerto è ...

Scaletta di Cesare Cremonini una notte a San Siro su Rai2 il 17 luglio e Biglietti in prevendita per i prossimi concerti : Cesare Cremonini una notte a San Siro stasera su Rai2. In TV oggi, martedì 17 luglio, il concerto-evento che Cesare Cremonini ha tenuto alla Stadio San Siro di Milano lo scorso 20 giugno nell'ambito della tournée Cremonini Stadi che ha fatto seguito al rilascio dell'album Possibili Scenari. Il nuovo progetto discografico di Cesare Cremonini contiene i singoli Poetica, Nessuno vuole essere Robin e l'ultimo estratto, Kashmir Kashmir, su ...

Lenny Kravitz all’Arena di Verona il 16 luglio : scaletta - ultimi Biglietti in prevendita e prossimi concerti in Italia : Atteso per stasera il concerto di Lenny Kravitz all’Arena di Verona. Il monumentale anfiteatro si prepara ad accogliere un tutto esaurito di fan impazienti. L’artista sigla il suo arrivo in Italia con un sold out in una delle location più suggestive del nostro panorama, da tempo consacrata tempio della musica. Quella del capoluogo veneto tuttavia è sola la prima delle date Italiane. Dopo il benvenuto di stasera, il tour proseguirà infatti ...

Iron Maiden a Trieste con Legacy of The Beast World Tour : scaletta e prezzi degli ultimi Biglietti disponibili : Gli Iron Maiden a Trieste si esibiranno domani, martedì 17 luglio, per l'ultimo degli appuntamenti in programma in Italia quest'anno. I biglietti per il settore Standing 1/Prato 1 sono esauriti ma è ancora possibile acquistare su TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati i biglietti nel settore Standing 2 / Prato 2 al prezzo di € 74,75 per posto unico intero non numerato (in piedi). L'evento degli Iron Maiden a Trieste si terrà in ...