Bethesda e War Child UK insieme per un concerto di beneficenza

: War Child UK ha annunciato l'arrivo di Bethesda Game Studios in concerto - - VG247it : War Child UK ha annunciato l'arrivo di Bethesda Game Studios in concerto - - Eurogamer_it : #Bethesda e #WarChildUK insieme per un concerto di beneficenza -

(Di martedì 11 settembre 2018) L'importante organizzazione diWarUK, in collaborazione conSoftworks e Metropolis Music è lieta di annunciare l'evento WarUK presentaGame Studios in, una serata dedicata alla musica dal vivo tratta dai titoli del pluripremiato sviluppatore presso il London Eventim Apollo di Hammersmith sabato 3 novembre.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Come parte della campagna di raccolta fondi Armistice di WarUK per il 2018, l'eventoGame Studios in Concert offrirà un'esibizione dal vivo di Parallax Orchestra and Choir, e proporrà al pubblico le musiche dei famosi compositori Inon Zur e Jeremy Soule. Con brani tratti dai titoli più popolari diGame Studios, tra cui Fallout 3, Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim e l'imminente Fallout 76, più altre sorprese, sarà un evento musicale da non perdere.Read more…