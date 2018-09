BELEN RODRIGUEZ È INCINTA? Strano siparietto a Tu si que Vales | a giorni l' annuncio

Nina Moric perde la causa contro BELEN - la modella croata dovrà risarcire la Rodriguez di 2mila euro : Dopo la denuncia di diffamazione di Belen Rodriguez ai danni di Nina Moric arriva la condanna: la modella croata dovrà pagare una salata multa Nel 2015, durante il programma radiofonico ‘La Zanzara’, Nina Moric definì Belen Rodriguez ”un viado” e l’accusò di camminare per casa nuda davanti al figlio Carlos. Subito dopo la modella croata fu denunciata per diffamazione dalla showgirl di adozione italiana. Oggi ...

