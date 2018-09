Basket | Qualificazioni Mondiali 2018 | Italia-Polonia Programma | orario e tv

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Italia-Polonia è stata presentata a Bologna. Sacchetti : “Dobbiamo farci perdonare per l’ultima partita” : La Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno a Bologna ha ospitato oggi la presentazione dell’incontro tra Italia e Polonia, che si terrà il 14 settembre al PalaDozza e sarà valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Hanno presenziato il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’Assessore allo Sport Matteo Lepore, il Presidente della FIP Gianni Petrucci, il consigliere federale Marco Tajana e soprattutto il coach ...

Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà la Polonia in un match fondamentale delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket: venerdì 14 settembre gli azzurri scenderanno in campo al PalaDozza di Bologna per sfidare i biancorossi in un incontro che potrebbe risultare decisivo per le nostre sorti. I ragazzi del CT Meo Sacchetti vanno a caccia di una vittoria cruciale per alimentare le nostre speranze di accedere alla prossima rassegna iridata, un successo ci ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia definitivi per la sfida alla Polonia. Si aggregano Jeff Brooks e Amedeo Della Valle : Tutto pronto per l’atteso appuntamento delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2019. La nazionale italiana è atterrata a Bologna e sarà nella città romagnola fino al 14 settembre, quando affronterà al PalaDozza la Polonia, nel primo fondamentale appuntamento di qualificazione all’appuntamento iridato del prossimo anno. Il commissario tecnico Meo Sacchetti ha praticamente sciolto le riserve, diramando la lista dei convocati per ...

Basket - torneo Amburgo : Italia-Repubblica Ceca 80-87. Sconfitta azzurra verso le qualificazioni ai Mondiali : Il cammino verso le qualificazioni Mondiali 2019 inizia con una Sconfitta per l’ItalBasket. La nazionale di Meo Sacchetti viene battuta per 80-87 dalla Repubblica Ceca in occasione della semifinale di Supercup, torneo quadrangolare amichevole che si disputa ad Amburgo (Germania). Azzurri sempre costretti ad inseguire e non ancora in grado di reggere ritmi alti per 40 minuti. La nazionale italiana paga già un pesante distacco già dopo i ...

Basket - la Nazionale "acquista" Brooks : il naturalizzato giocherà le qualificazioni mondiali : Sarà Jeff Brooks il primo 'rinforzo' per Meo Sacchetti in vista dei match della Nazionale contro Polonia e Ungheria, venerdì a Bologna e tre giorni più tardi a Debrecen, per le qualificazioni ai ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Polonia. Data - programma - orari e tv : Venerdì 14 settembre si giocherà Italia-Polonia, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Al PalaDozza di Bologna si giocherà una partita fondamentale sulla strada che conduce verso la Cina: la nostra Nazionale va a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale per la classifica, serve assolutamente il successo per alimentare ulteriormente le nostre speranze di tornare a disputare una rassegna iriData. Gli azzurri ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia alla Supercup per preparare le sfide con Polonia e Ungheria : La prossima settimana l’Italia si giocherà una parte fondamentale della propria qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket che si terranno in Cina. Le sfide con Polonia ed Ungheria sono assolutamente decisive e, per preparare al meglio queste due partite, gli azzurri di Meo Sacchetti parteciperanno al torneo di Amburgo (Supercup) questo fine settimana insieme a Repubblica Ceca, Turchia e Germania. Domani saranno proprio i cechi gli ...

Basket - Supercup 2018 : Italia in campo ad Amburgo. Date - programma - orari tv e avversari : verso le qualificazioni ai Mondiali : Il 7-8 settembre si disputerà la Supercup 2018, un torneo amichevole in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Ad Amburgo (Germania) l’Italia sarà protagonista e cercherà di prepararsi nel miglior modo possibile verso gli scontri decisivi contro Polonia e Ungheria che valgono una seria ipoteca sul pass per la rassegna iridata. Gigi Datome e compagni andranno in scena in terra teutonica affrontando la Repubblica Ceca in ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : non solo Gallinari e Belinelli. Fioccano le rinunce - da Doncic ad Antetokounmpo e mezza Spagna : Non ci sono solo Marco Belinelli e Danilo Gallinari tra gli assenti nelle prime due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Man mano che si avvicina l’appuntamento, aumenta anche l’elenco dei nomi che non saranno in Europa per giocare gli incontri con la propria Nazionale. Partiamo dal nome più nuovo e potenzialmente più importante per il futuro del Basket europeo in NBA: Luka Doncic. Lo sloveno, ...

Diretta / Italia Cremona info streaming video tv - orario. Verso le qualificazioni mondiali (scrimmage Basket) : Diretta Italia Cremona info streaming video e tv, orario e risultato live delal partita amichevole, scrimmage per la Nazionale di basket oggi a Carisolo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:55:00 GMT)

Basket - azzurri pronti per le qualificazioni ai Mondiale FIBA : le parole di capitan Datome : Il Mondiale FIBA è l’obiettivo mai negato della nostra nazionale italiana di Basket, Datome darà una mano agli azzurri in questa fase di qualificazione Pinzolo. Un anno esatto all’inizio del Mondiale FIBA che si disputerà in Cina a partire dal 31 agosto 2019. Gli azzurri non sono ancora qualificati ma i buoni risultati ottenuti nella prima fase, permettono alla squadra di Sacchetti di guardare con ottimismo a un traguardo che ...

Basket – Qualificazioni Europei 2019 : aperta la prevendita per Italia-Polonia : FIBA World Cup 2019 European Qualifiers: da oggi aperta prevendita per Italia-Polonia. Azzurri in campo a Bologna il 14 settembre alle ore 20.15 Il primo decisivo passo verso il Mondiale 2019. Gli Azzurri di coach Meo Sacchetti saranno di scena a Bologna il 14 settembre per provare a battere la Polonia e fare un ulteriore step verso la rassegna iridata del prossimo anno in Cina. I polacchi hanno chiuso al secondo posto la prima fase ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Lituania sopra tutte - la vera sfida è con Polonia e Ungheria : Il 14 settembre, per l’Italia, ricomincerà la corsa ai Mondiali di Cina 2019. Sono ormai lontani i tempi in cui, nel 1998, gli azzurri si qualificavano per l’ultima volta in via diretta alla rassegna iridata (nel 2006 ebbero bisogno di una wild card ricevuta dalla FIBA; il sistema è stato poi eliminato perché, nella sostanza, alle wild card si accedeva dietro lauto pagamento). Gli azzurri, dopo aver chiuso al primo posto il proprio ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia in raduno a Pinzolo. Della Valle e Vitali assenti - entra Candi. Gli azzurri convocati : Gli azzurri sono arrivati a Pinzolo e sono pronti a incominciare il training camp in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. L’Italia affronterà la Polonia (14 settembre a Bologna) e l’Ungheria (17 settembre a Debrecen), la Nazionale è attesa da un periodo di preparazione che si protrarrà fino al 5 settembre nella località trentina. Ci sono delle novità importanti: Amedeo Della Valle ha lasciato il raduno ...