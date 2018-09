Basket | Luca Vitali sulle qualificazioni Mondiali 2019 | “Dobbiamo concentrarci sui

oasport

(Di martedì 11 settembre 2018) L’avvicinamento a Italia-Polonia continua a riempirsi di interviste, di parole, di pensieri che si incanalano verso la sera di venerdì 14 settembre, quando tutto ciò dovrà essere trasferito sul parquet del PalaDozza di Bologna. A parlare delleaidi Cina, raggiunto dalla penna di Piero Guerrini per Tuttosport. L’incontro con i polacchi sarà decisivo o no? Per, no: “È importante ricominciare bene e Bologna ci aiuterà, ma non è decisiva, sappiamo di dover ragionaresei partite in calendario. I calcoli si fanno sempre alla fine“.polemiche delle scorse settimane: “In azzurro conta chi c’è, ma siamo anche un grande gruppo, che sta bene a prescindere dai presenti. Io penso che non ci sia tempo da perdere e che ci si debba concentrare sui presenti,gare e sugli obiettivi della Nazionale. ...