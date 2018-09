Basket 3×3 | Europei 2018 | Italia in cerca di conferme dopo il titolo mondiale | tra gli

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia cambia un elemento - convocata Arianna Zampieri per Rulli. Nel weekend si gioca : Sostituzione dell’ultimo minuto nell’Italia che nel weekend del 14-16 settembre disputerà gli Europei 2018 di Basket 3×3 femminile, nuova disciplina olimpica. Le Campionesse del Mondo, infatti, dovranno fare a meno di Giulia Rulli a causa di un problema fisico e al suo posto è stata convocata Arianna Zampieri a cui spetterà il compito di affiancare Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie e Marcella Filippi. Le azzurre ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia torna in campo da Campionessa d’Europa. Le azzurre convocate : Le Campionesse del Mondo sono pronte per tornare in campo. L’Italia di Basket 3×3 femminile, che lo scorso 12 giugno aveva conquistato il titolo iridato a Manila, parteciperà agli Europei che si disputeranno a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 settembre. Le azzurre sono state inserite nel gruppo D insieme a Belgio e Ungheria che affronteranno nella giornata d’apertura mentre il tabellone a eliminazione diretta è in programma nella ...

Basket 3×3 - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entrano in otto - si passa da ranking FIBA e due distinti preolimpici : Il Basket 3×3, come premio per la sua sempre maggiore diffusione nel mondo, farà nel 2020 il grande salto con la presenza alle Olimpiadi di Tokyo, affiancando il suo popolarissimo fratello maggiore, nella famiglia a cinque cerchi fin dal 1936. Di seguito sono indicati i criteri di qualificazione al torneo olimpico, che vedrà impegnate otto squadre. Le disposizioni che seguono valgono sia per il comparto degli uomini che per quello delle ...

Basket – 3×3 Europe Cup U18 : i convocati azzurri per le sfide di Debrecen : Nazionali 3×3 Under 18 Maschile e Femminile. I convocati per la FIBA 3×3 Europe Cup U18 II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno che si svolgerà a Debrecen (Ungheria) dal 28 agosto al 30 agosto 2018 e della partecipazione ai Tornei maschile e femminile della FIBA 3×3 Europe Cup Under 18 dal 31 agosto al 2 settembre 2018, convoca Giocatori 1 Chinellato Riccardo (2000, 195, Team Abc Cantù) 2 Donadio ...

Basket 3×3 - Europei : sorteggiati i gironi. Italia presente nel torneo femminile e inserita assieme a Ungheria e Belgio : Sono stati resi noti i gruppi della FIBA Europe Cup 3×3, che altro non è che la denominazione degli Europei di Basket 3×3. Nella manifestazione, che si svolgerà a Bucarest, Romania, dal 14 al 16 settembre, l’Italia è presente con la sola nazionale femminile, qualificatasi con le stesse quattro giocatrici che hanno vinto il titolo mondiale a Manila nello scorso giugno. Le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo D, assieme ...

Basket - doppio sorriso per l’Italia : le Nazionali azzurre 3×3 qualificate al Campionato Europeo Under 18 : Le Nazionali azzurre 3×3 U18 si qualificano al Campionato Europeo di Debrecen, in programma dal 31 agosto al 2 settembre Le Nazionali maschile e femminile Under 18 si qualificano al primo colpo. A Bari, sui campi appositamente allestiti al Molo San Nicola, vincendo i rispettivi gironi a punteggio pieno, le azzurre e gli Azzurri Under 18 approdano direttamente alla fase finale della FIBA 3×3 U18 Europe Cup, il Campionato Europeo, ...

Basket – A Riccione le finali Nazionali per gli scudetti 3×3 : 3×3 Italia. Le finali Nazionali per gli scudetti a Riccione (27-29 luglio) E’ tempo di scudetti per il 3×3 Italia. 64 squadre maschili e 20 femminili da venerdì 27 a domenica 29 luglio giocheranno per conquistarli a Riccione, in piazzale Roma. “E’ lo sport del momento –afferma il presidente FIP Giovanni Petrucci – che si moltiplica ogni giorno e fa avere un record impressionante di praticanti”. E’ senza dubbio ...

Basket - Nazionale 3×3 : il punto della situazione al consiglio federale : Si è tenuto a Roma, presso la sala Champions dello stadio Olimpico, il consiglio federale della FIP, presieduto dal dott. Giovanni Petrucci Prima del consiglio, presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico, alla presenza del presidente CONI Giovanni Malagò, del segretario generale CONI Carlo Mornati e dei Presidenti e dei Delegati dei Comitati Regionali, è stata festeggiata la Nazionale Open femminile 3×3 per la vittoria della FIBA ...