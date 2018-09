Barbara D’Urso | frecciatina a Mara Venier E la sfida su Instagram

Barbara D’Urso - torna Domenica Live : sorpresa nella prima puntata : Domenica Live, Barbara d’Urso entusiasta: una prima puntata ricca di sorprese e novità Barbara d’Urso sta tornando anche con Domenica Live. La prima puntata della nuova stagione del talk-show del fine settimana è infatti attesa per 16 Settembre 2018. A Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato le sue domeniche pomeriggio quando era ancora […] L'articolo Barbara d’Urso, torna Domenica Live: sorpresa nella prima ...

Maria De Filippi e Barbara hanno litigato? La d’Urso spiega : Barbara d’Urso e Maria De Filippi non hanno litigato: la conduttrice di Pomeriggio 5 si rivela Lo sanno tutti che nel mondo dello spettacolo le liti sono sempre dietro l’angolo, soprattutto se il cerchio si restringe a chi lavora per il piccolo schermo. Tra tutte le conduttrici della televisione italiana, Barbara d’Urso è forse quella […] L'articolo Maria De Filippi e Barbara hanno litigato? La d’Urso spiega ...

Barbara D’Urso e la sfida con Domenica In : “Vincerà Mara Venier” : Mara Venier o Barbara d’Urso: chi vincerà la sfida della Domenica? L’attesa è terminata: Domenica 16 settembre inizierà la sfida tra due regine della televisione italiana, Mara Venier e Barbara d’Urso. Mara Venier torna a Domenica In dopo quattro anni, Barbara d’Urso riparte con Domenica Live. Chi vincerà la sfida degli ascolti? Le due conduttrici sono molto amiche e giurano che tra loro non c’è nessuna rivalità. ...

Barbara D’Urso annuncia un matrimonio in esclusiva a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso dà un’anticipazione sui social Oggi Pomeriggio, come di consuetudine, tornerà alle 17.20 circa su Canale 5 Pomeriggio 5. E proprio poco fa la popolare conduttrice Barbara d’Urso ha scritto un post sui social, facendo un clamoroso annuncio, che ha già fatto molto discutere i suoi tantissimi fan, e non solo. Di cosa si tratta? La famosa presentatrice di origini napoletane ha pubblicato un suo ...

Barbara Palombelli e Forum prendono il posto di Barbara D’Urso e Domenica Live? : Colpo di scena oggi pomeriggio su Canale 5 dove ad andare in onda non sono Barbara d’Urso e Domenica Live ma Forum e Barbara Palombelli con uno speciale dedicati ai figli e ai giovani. Il palinsesto Mediaset rimarrà così per tutta la prossima stagione? Tranquilli, non sarà così. Tutti quelli che si sono allarmati vedendo la Palombelli in onda possono stare tranquilli perché il trash della conduttrice napoletana tornerà nuovamente ad ...

Barbara D’Urso crolla con il suo programma - la Mediaset spera in Maria De Filippi? : Barbara D’Urso, disastro a Pomeriggio Cinque. E Mediaset prega Maria A Canale 5 aspettano in gloria il ritorno del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” Trono classico e Trono Over per due motivi: è necessario rivitalizzare i dati Auditel della rete ammiriglia e innescare l’effetto traino per “Pomeriggio Cinque”. Il programma di Barbara D’Urso, giunto alla decima edizione, ha qualche filo sfilacciato lungo le ...

Barbara D’Urso - il fuorionda con Aida Nizar : “Tu mi hai pagata tantissimo”. La conduttrice furiosa : “Taci un attimo!” : Pomeriggio 5 è ripartito solo da qualche giorno, ma già dalle prime puntate non sono mancate le scintille in studio. Durante un fuorionda, la discussa ex gieffina Aida Nizar si sarebbe vantata con i presenti di guadagnare molto con le ospitate e gli eventi live. Così, Barbara D’Urso, che conosce bene i rischi dei fuorionda, si è affrettata a riprenderla: “Specifichiamo, da noi no, non viene pagata tantissimo”. Ma Aida ha ...

Aida Nizar ‘sogna’ Sgarbi : ci sarà l’incontro da Barbara D’Urso? : Vittorio Sgarbi nei pensieri di Aida Nizar: la D’Urso li farà incontrare? La nuova stagione di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso è ripartita solo da qualche giorno e sul fronte discussioni siamo già sistemati. Quest’anno la conduttrice ha deciso d’invitare Aida Nizar come ospite fissa nel programma, oltre che a Domenica Live. Il ciclone spagnolo si è subito distinto. A pochi secondi dall’ingresso in studio, la ...

Barbara D’Urso perde tutta la settimana la sfida dell’auditel contro Tiberio Timperi e Francesca Fialdini! : La scapezzolata in diretta TV di Aida Nizar non è servita, dato che per tutta la settimana gli ascolti de La Vita In Diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sono stati superiori a quelli di Barbara d’Urso che, almeno questa stagione, non potrà dire: Canale Cinque, che basa la sua programmazione sui reality show, in questo periodo di magra sta infatti perdendo un po’ di colpi e gli ascolti che premiano Rai Uno ne sono una ...

Alberto Mezzetti torna in tv grazie a Barbara D’urso : Alberto Mezzetti torna in tv grazie a Barbara D’Urso, conquistando uno spazio tutto suo a Pomeriggio Cinque. La regina di Canale Cinque ha deciso di creare un appuntamento fisso con il vincitore del Grande Fratello Nip, che tutti i venerdì sarà in onda insieme a sua nonna Pasqualina per realizzare una ricetta. L’intesa fra la conduttrice e il Tarzan di Viterbo dunque sembra tutt’altro che finita. All’interno della casa di ...

“È così - Barbara”. Aida Nizar lo dice a tutti e la D’Urso va su tutte le furie. Gelo : Il salotto di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 è ripartito solo da qualche giorno e se dal punto di vista degli ascolti stenta a decollare, sul fronte discussioni tra gli ospiti in studio siamo già a posto. A proposito di share, il quotidiano Il Tempo parla già di ‘mezzo flop’ e di una stagione che si prospetta durissima. Parlano i numeri: per due giorni consecutivi Pomeriggio Cinque è stato battuto da La Vita in diretta di ...

Filippo e Lucia del GF si sono lasciati - parla Barbara D’Urso : “Qualcosa non quadra” : Filippo e Lucia del GF si sono lasciati, Barbara d’Urso dice la sua a Pomeriggio 5: “Qualcosa non quadra” Della fine della storia tra Filippo e Lucia del gf si è parlato oggi anche a Pomeriggio 5. Nello spazio dedicato al gossip, infatti, Barbara d’Urso ha dedicato una piccola parte ai due ex gieffini che, al momento, […] L'articolo Filippo e Lucia del GF si sono lasciati, parla Barbara d’Urso: “Qualcosa ...