avvio anno scolastico 2018-2019; nella lettera della presidente della regione umbria

Anno scolastico 2018/2019/la tradizionale conferenza stampa di avvio questa mattina a palazzo dei priori per fare il punto della situazione : UMWEB, Perugia. A giorni prenderà il via il nuovo Anno scolastico e l'amministrazione comunale ha fatto il punto della situazione , questa mattina , nell'ambito di una conferenza stampa a cui h Anno ...

avvio anno scolastico in Sicilia : gravi problemi non solo sul sostegno : Avvio anno scolastico con parecchi problemi – Presto riprender anno le lezioni in Sicilia e l’inizio del nuovo anno scolastico si prospetta piuttosto difficoltoso sul versante dell’argomento sostegno . Una seria riflessione viene promossa dal sindacato ANief, attraverso un comunicato stampa pubblicato pochi minuti fa. Si parla dei problemi che riguardano il numero esiguo dell’organico di sostegno in Sicilia , ...

Scuola - ‘avvio nuovo anno scolastico non riguarda solo i dirigenti scolastici’ : I numerosi problemi che riguardano la Scuola, specialmente quelli che riguardano l’ormai prossimo avvio del nuovo anno scolastico 2018/9, non riguardano solamente i dirigenti scolastici. Questo il chiaro messaggio lanciato da Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, nel commentare l’incontro avvenuto in Viale Trastevere, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, tra il neo ministro Marco ...