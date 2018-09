: Avv.Carminati: 'Magistratura moralizza' - TelevideoRai101 : Avv.Carminati: 'Magistratura moralizza' - Avv_Natalina : •• #MafiaCapitale •• Mondo di mezzo, sentenza d'appello: 18 anni a Buzzi, 14 anni a Carminati. C'è l'associazione… -

Reazione critica dei legali die Buzzi alla sentenza di appello. Naso, avvocato dell'ex Nar:"L'insussinza dell'accusa mafiosa in primo grado mi sembrava inattaccabile. Se perfino questo collegio,che è uno dei migliori della Corte d'Appello, ha riconosciuto l'aggravante mafiosa io non capisco più nulla di diritto. Oppure è successo qualcosa di stravagante che ha influito Lamette bocca su tutto e si arroga il compito dire la società".Diddi,legale di Buzzi: "Grave, bruttissima pagina per la giustizia".(Di martedì 11 settembre 2018)