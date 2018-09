Autostrade | Toninelli annuncia una svolta nelle concessioni

Toti - le 3 condizioni su Ponte Morandi ‘contro’ Di Maio e Toninelli/ Genova - resta contenzioso su Autostrade : Genova, scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:00:00 GMT)

GENOVA - TOTI CONTRO DI MAIO E TONINELLI/ Ricostruzione Ponte Morandi : il ‘nodo’ Autostrade : GENOVA, sCONTRO TOTI-TONINELLI sulla Ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli dice che Autostrade pagherà ogni centesimo : Roma, 9 set., askanews, - Autostrade dovrà risarcire e 'pagherà fino all'ultimo centesimo e non costruirà un Ponte che ha fatto crollare per inadempienza'. Lo ha affermato il ministro delle ...

Autostrade - si dimette il commissario del Mit scelto da Toninelli : Era stato confermato da Toninelli come componente della commissione tecnica che indaga sul crollo del ponte Morandi di Genova, anche dopo la rivelazione delle scorse settimane, che ha portato alla luce una collaborazione tra l'ingegnere e Autostrade. Infatti, il nome di Santoro compariva tra quelli indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un incarico durato dal 2009 al 2012, retribuito dalla società dei Benetton. Negli ...

Ponte Morandi - Autostrade e Toninelli : piena fiducia nella magistratura : 'Massima fiducia nel lavoro dell'autorità giudiziaria'. È quanto afferma Autostrade per l'Italia 'in relazione alle iniziative della Procura di Genova , che ha proceduto alla notifica degli avvisi di ...

Autostrade - Toninelli : «Ecco prova delle pressioni». Ma le carte sono di gennaio : «#Aiscat smentita dai fatti. Ecco prova delle 'cortesi' pressioni per dissuadere @mitgov dal pubblicare gli atti delle convenzioni»: il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, affida a Twitter le ...

Autostrade - Aiscat smentisce Toninelli : “Mai fatto pressioni - contatti solo per le date dell’assemblea” : L'Aiscat, l'Associazione dei concessionari autostradali, smentisce seccamente il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che ha detto di aver ricevuto pressioni e una diffida da parte della società per non pubblicare gli atti relativi alla concessione ad Autostrade per l'Italia: "L'unico contatto con il ministro è stata la richiesta di disponibilità di date per l’annuale assemblea dell’associazione".Continua a leggere

Toninelli fa i nomi di coloro che hanno eseguito pressioni per pubblicare gli atti di Autostrade : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, torna a parlare delle pressioni ricevute per non pubblicare gli atti della concessione ad Autostrade per l’Italia Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, svela il mistero dopo le sue dichiarazioni di ieri nell’aula della Camera sulle pressioni ricevute per non pubblicare gli atti della concessione ad Autostrade per l’Italia (Clicca per leggere). Durante la trasmissione In Onda, su ...

Toninelli : “Le pressioni per non pubblicare gli atti di Autostrade arrivarono da Aiscat” : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, torna a parlare delle pressioni ricevute per non pubblicare gli atti della concessione ad Autostrade per l'Italia e afferma, in diretta televisiva, che dall'Aiscat arrivò una diffida in quanto la pubblicazione avrebbe potuto comportare il "reato di aggiotaggio".Continua a leggere

Ponte - Toninelli : Autostrade metta soldi : 12.56 "E' ovvio che autostrade per l'Italia deve mettere i soldi perché loro hanno fatto crollare" il Ponte Morandi, "per assenza di manutenzione e per trascuratezza, perché pensavano ai profitti e non pensavano alla sicurezza e alla viabilità". Così a Radio InBlu il ministro Infrastrutture e Trasporti, Toninelli. autostrade non gestirà progettazione e costruzione, e non farà i collaudi, aggiunge Toninelli. Il decreto per la messa in sicurezza ...

Autostrade/ Di Maio e Toninelli - alla concessione non c'è alternativa - ecco perché : I monopoli naturali come le AUTOSTRADE richiedono che i privati o lo Stato non decidano a priori le tariffe. Occorrono collaborazione e flessibilità.

Ponte Morandi - Toninelli : 'Autostrade non ricostruirà'/ Ultime notizie Genova : 'Alloggi a sfollati in 3 mesi' : Ponte Morandi, Toninelli: 'Autostrade non ricostruirà': Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: 'Allo

Ponte Morandi - Toninelli : "Autostrade non ricostruirà"/ Ultime notizie Genova : "Alloggi a sfollati in 3 mesi" : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:19:00 GMT)

Autostrade - Toninelli : «Pressioni per non pubblicare i contratti» : «Nonostante le pressioni, interne ed esterne, che abbiamo subito, abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'Amministrazione, ...