Australia : giovane padre uccide le sue tre figlie - la moglie e la suocera : Una terribile tragedia familiare è avvenuta nei giorni scorsa a Bredford, non lontano da Perth, sulla costa ovest Australia na. Un 24enne, Anthony Robert Harvey, ha ucciso la sua consorte, Mara Harvey di 47 anni e le sue tre figlie , Charlotte, Alice e Beatrix: la prima di 3 anni e le ultime due, fra loro gemelle, di due anni. La tragedia sarebbe avvenuta per motivi economici. Il giorno dopo l'omicida avrebbe ucciso anche la suocera e nonna delle ...

