Atletica | calcio | basket | canoa velocità e boxe | le grandi malate senza rimedio? dello

(Di martedì 11 settembre 2018) Lo sport italiano, pur lontano dai fasti degli anni Novanta e Duemila, continua a mantenersi al vertice internazionale: dal 1996 il Bel Paese figura nella top10 delle Olimpiadi estive, il settore invernale è tornato a splendere dopo anni bui, il mondo paralimpico ha raggiunto un’eccellenza straordinaria ed anche i motori hanno ritrovato competitività. Poche nazioni (forse nessuna) vantano l’eclettismo storico e tradizionale dell’Italia. Non mancano, purtroppo, le zone d’ombra. Inquietanti buchi neri in cui si è piombati e da cui non si intravede ilper risalire:e pugilato sono lesport tricolore. Presto potrebbe aggiungersi anche il ciclismo per quanto riguarda le corse a tappe. Partiamo da due discipline accomunate dal medesimo problema:. In entrambi i campionati di Serie A i ...