Asta frequenze 5G | ecco le proposte delle principali compagnie

Iliad - Asta per le frequenze 5G : trionfa l’azienda francese/ Si è aggiudicata i lotti con la migliore banda : asta 5G, aperte le buste al Mise: 2,48 miliardi è il minimo garantito per lo Stato dalle società ammesse. Ed è la somma auspicata dalla legge di Bilancio 2018. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:13:00 GMT)

GO INTERNET - Linkem ammessa all'Asta delle frequenze 5G - : Go INTERNET, operatore italiano attivo nell'INTERNET mobile, potrebbe muoversi in Borsa. Ben presto il mondo delle telecomunicazioni sarà rivoluzionato dall'arrivo delle frequenze 5G, che permetteranno agli utenti di navigare online molto più velocemente. Linkem, la società partner e azionista di Go ...