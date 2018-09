Assemblea Lega A | domani all’ordine del giorno la questione “fasce di capitano”

Assemblea della Lega di A : in ballo la questione fascia da capitano e la nomina del nuovo consigliere al posto di Fassone : Domani la Lega di Serie A si riunirà alle 15 per discutere di alcune tematiche di attualità. Da un lato la proposta per consentire alla Fiorentina di continuare a ricordare Davide Astori sulla fascia da capitano: a presentarla sarà il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè dopo la richiesta da parte del presidente esecutivo viola Mario Cognigni. Il giudice sportivo aveva avvertito sulle violazioni al regolamento sulla fascia ...

Assemblea Lega A - domani fascia all'odg : ANSA, - MILANO, 11 SET - Una proposta per risolvere il caso specifico e permettere alla Fiorentina di continuare a ricordare Davide Astori sulla fascia da capitano, sarà presentata domani dal ...

Fascia di capitano unica - la Lega Serie A ne discuterà mercoledì in Assemblea : Il "caso" Fascia di capitano sarà discusso dai club di Serie A nel corso dell'assemblea di Lega del prossimo 12 settembre. L'articolo Fascia di capitano unica, la Lega Serie A ne discuterà mercoledì in assemblea è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A - Assemblea il 12 settembre : L’assemblea della Lega calcio di Serie A è stata convocata per mercoledì 12 settembre 2018, presso la sede di Milano alle 15 in seconda convocazione. Il tema principale sul tavolo è quello dei diritti tv, seppur quello che riguarda i diritti tv internazionali della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per il prossimo triennio. (AdnKronos)L'articolo Lega Serie A, assemblea il 12 settembre sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega Serie A - il 12 settembre Assemblea sui diritti tv esteri della Coppa Italia : Prima assemblea stagionale in vista per la Lega Serie A: si parlerà dei diritti esteri della Coppa Italia e della SuperCoppa L'articolo Lega Serie A, il 12 settembre assemblea sui diritti tv esteri della Coppa Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Presidenza Assemblea legislativa : il vice presidente Mancini ha ricevuto a Palazzo Cesaroni il sindaco ed una delegazione del città francese ... : UMWEB, Perugia, Il vice presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria, Valerio Mancini ha ricevuto nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, una delegazione del Comune francese di Venelles, guidata ...

Assemblea Lega Pro oggi a Roma : il campionato slitta al 15 settembre : Correttamente abbiamo deciso di attendere i pronunciamenti del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Purtroppo altri non si sono attenuti allo stesso principio e il rischio di risvolti clamorosi ...

Calendario Serie C/ Diretta - oggi l'Assemblea di Lega : l'inizio del campionato è rinviato? : Mercoledì 22 agosto si terrà l'Assemblea di Lega Pro: il presidente Gabriele Gravina ha già comunicato che con tutta probabilità si deciderà di posticipare la compilazione del Calendario(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 05:50:00 GMT)

Figc : Lega Nazionale Dilettanti con Sibilia per l’Assemblea : Conferma unanime dal consiglio direttivo della Lega Dilettanti della deLega al presidente, Cosimo Sibilia, per le azioni che condurrà insieme con Lega Pro, Aic e Aia, per la convocazione dell’assemblea elettiva della Figc. Il consiglio, informa la Lnd, ha auspicato “una rapida soluzione ed il ripristino della rappresentatività democratica, nel rispetto dell’istanza depositata dal 73% della base elettorale che chiede di ...

Lega A - al via l’Assemblea sui diritti tv e il title sponsor : E' cominciata questo pomeriggio l'assemblea che di Lega che scioglierà i nodi relativi al title sponsor e ai diritti tv non esclusivi di Serie A del prossimo triennio. L'articolo Lega A, al via l’assemblea sui diritti tv e il title sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Domani Assemblea di Lega di Serie A : È stata convocata per Domani, con inizio alle ore 14 nella sede di Via Rosellini di Milano, un’assemblea della Lega di Serie A. Tra i punti all’ordine del giorno, l’offerta al mercato dei diritti non esclusivi della Lega di Serie A per il triennio 2018-2021. Verranno inoltre nominati i componenti dell’organismo di vigilanza, conferito l’incarico alla società di revisione e discussi gli accordi di ...

Serie A : 19 luglio Assemblea di Lega : Una parte dei diritti tv in chiaro non esclusivi e il nuovo title sponsor del campionato saranno i temi caldi dell’assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 19 luglio alle 14. All’ordine del giorno, fra l’altro, anche la nomina dei componenti dell’organismo di vigilanza della Lega, la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tv per la prossima stagione, la vendita dei ...