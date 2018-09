Assegno di mantenimento e affidamento dei figli | cosa prevede il piano Lega-M5s

Affido condiviso - inizia l’iter : Assegno di mantenimento cancellato : È iniziato ieri al Senato, con la relazione in commissione Affari sociali, l’iter sul disegno di legge presentato da Lega e M5s in materia di Affido condiviso dei figli minori per i genitori divorziati. In sostanza il ddl cancella l’assegno di mantenimento (mentre non tocca quello coniugale) e introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà ...

Divorzio - addio all'Assegno di mantenimento : avanza la proposta in Senato : L'assegno coniugale non si tocca, ma viene cancellato quello di mantenimento e si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del...

Divorzio - verso l'addio all'Assegno di mantenimento. Come sarà l'affido condiviso : Il disegno di legge M5s-Lega prende il via al Senato: i genitori pagheranno direttamente le spese dei figli in proporzione alle capacità economiche

DIVORZI - ARRIVA IN SENATO PROPOSTA CHE CANCELLA Assegno MANTENIMENTO/ Ultime notizie - monito di Mara Carfagna : DIVORZIo, SENATO CANCELLA l'ASSEGNO di MANTENIMENTO? Ultime notizie governo M5s-Lega introdotta la figura del mediatore familiare, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:46:00 GMT)

Divorzio - arriva in Senato la proposta che cancella l’Assegno di mantenimento Chi è Pillon - tra «streghe» e Family day : arriva a Palazzo Madama la proposta firmata Lega: il disegno di legge Pillon si ispira al principio di «bigenitorialità perfetta», prevede doppio domicilio per i figli e obbliga alla mediazione familiare

Divorzio - arriva la proposta in Senato : addio all'Assegno di mantenimento : addio all'assegno di mantenimento. E poi introduzione della figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori e affido veramente condiviso tra mamma e papà...

Divorzi - arriva in Senato proposta che cancella Assegno mantenimento/ Ultime notizie Lega : e il mediatore... : Divorzio, Senato cancella l'assegno di mantenimento? Ultime notizie governo M5s-Lega introdotta la figura del mediatore familiare, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:36:00 GMT)

Divorzio - addio all'Assegno di mantenimento : avanza la proposta in Senato : L'assegno coniugale non si tocca, ma viene cancellato quello di mantenimento e si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del...

Affido - il ddl dell’organizzatore dei Family day : ‘Basta Assegno di mantenimento. Chi resta nella casa familiare paghi affitto’ : Per il senatore leghista Simone Pillon “non si fanno né gli interessi della madre né quelli del padre” perché rimane il principio che “il genitore che guadagnerà di più contribuirà di più”. Ma il disegno di legge sulla riforma dell’avviso condiviso di cui è primo firmatario – insieme a lui lo hanno sottoscritto tre colleghi del Carroccio e cinque senatori del Movimento 5 Stelle – non convince esperti di ...

Cosa prevede la proposta di legge della Lega sull'affido dei figli che cancella l'Assegno di mantenimento in caso di divorzio : l'assegno coniugale non si tocca, ma viene cancellato quello di mantenimento e si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà proporzionale alle capacità economiche dei due genitori che però pagheranno direttamente le spese dei figli. Inoltre, non sarà toccata la normativa antiviolenza. Sono questi i principali ...

Divorzio - arriva la proposta in Senato : addio all'Assegno di mantenimento : addio all' assegno di mantenimento. E poi introduzione della figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori e affido veramente condiviso tra mamma e papà secondo il criterio della '...

Divorzio - arriva la proposta in Senato : addio all'Assegno di mantenimento : addio all'assegno di mantenimento; introduzione della figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori; affido veramente condiviso tra mamma e papà secondo il criterio...

Divorzio - arriva la proposta in Senato Addio all'Assegno di mantenimento : Cancellazione dell'assegno di mantenimento; introduzione della figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori; affido veramente condiviso tra mamma e papà secondo il criterio della '...

Divorzio - Senato cancella Assegno di mantenimento?/ Ultime notizie - la proposta : nasce il mediatore familiare : Divorzio, Senato cancella l'assegno di mantenimento? Ultime notizie governo M5s-Lega introdotta la figura del mediatore familiare, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:43:00 GMT)