Assassin’s Creed Odyssey | abbiamo provato le prime ore del gioco Ubisoft

Rivelata per Assassin’s Creed Odyssey la Modalità Esplorazione : Se ne parla davvero molto in questi giorni: Assassin's Creed Odyssey è uno dei capitoli della saga di Ubisoft più attesi. In queste ore fra l'altro sono emersi dei dettagli parecchio interessanti sul gioco. Stiamo parlando nello specifico dell'estrema libertà che avrà il giocatore in qualsiasi frangente di gameplay: dalle scelte di dialogo alla personalizzazione dello stile di combattimento, finendo in altri piccoli dettagli che lo renderanno ...

Nuovo trailer Assassin’s Creed Odyssey sull’importanza delle scelte : Assassin's Creed Odyssey sarà l'ultimo capitolo della saga di Ubisoft ad avere cadenza annuale, dopo il precedente anno sabbatico preso dall'azienda francese. La serie focalizzata sugli assassini nel tempo si è evoluta progressivamente verso il genere degli action-GDR, uscendo dal canone standard del puro action che aveva caratterizzato tutti i capitoli precedenti. In questo articolo, qualche giorno fa, vi avevamo parlato dell'importanza ...

Assassin’s Creed Odyssey requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Assassin’s Creed Odyssey: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Assassin’s Creed Odyssey su PC Windows Assassin’s Creed Odyssey requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Assassin’s Creed Odyssey. Chi ha intenzione di giocare a Assassin’s Creed Odyssey […]

Assassin’s Creed Odyssey requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Assassin’s Creed Odyssey: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Assassin’s Creed Odyssey su PC Windows Assassin’s Creed Odyssey requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Assassin’s Creed Odyssey. Chi ha intenzione di giocare a Assassin’s Creed Odyssey […]

Assassin’s Creed Odyssey : I Requisiti di Sistema : Ottobre è alle porte, e con esso anche l’uscita di Assassin’s Creed Odyssey, quest’oggi vogliamo condividere con voi in Anteprima i Requisiti di Sistema per l’edizione PC del gioco. Assassin’s Creed Odyssey: I Requisiti PC Minimi Sistema operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64 Processore : AMD FX 6300 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 – 1200 Scheda ...

Assassin’s Creed Odyssey non punirà le scelte sbagliate dei giocatori? : Soltanto un mese ci separa dall’uscita di Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft che concentra le proprie attenzioni sulla millenaria sfida tra assassini e templari. Un tuffo nel passato netto quello pronto per questo nuovo episodio della saga, che sposterà le proprie attenzioni sul periodo storico della fastosa Grecia. Questo ovviamente comporta una maggiore libertà concessa agli sviluppatori, che non dovranno ...

Assassin’s Creed Odyssey metterà i giocatori davanti a decisioni difficili : Non è una novità che Assassin's Creed Odyssey sia uno dei titoli più attesi dell'anno, e in generale uno dei videogiochi della saga di Ubisoft cui si è creato più hype attorno. Gran parte della complicità va sia all'ambientazione e alla storyline, sia soprattutto alle caratteristiche di gameplay, ormai sempre più indirizzate verso il genere degli Action-GDR piuttosto che agli action puri, punto di partenza originario della saga. Il direttore ...

Come miglioreranno i combattimenti in Assassin’s Creed Odyssey grazie alle personalizzaizoni : Ubisoft è stata molto chiara su quale sia il più grande obiettivo di Assassin's Creed Odyssey: trasformarlo in un vero e proprio RPG d'azione, una direzione che la serie sta gradualmente prendendo da qualche tempo a questa parte. Il livello di scelta nel gioco sarà altissimo: ciò riguarda la storia ma anche i combattimenti. Secondo il direttore creativo Jonathan Dumont questa è stata, ovviamente, una decisione consapevole, dal momento che gli ...

Assassin’s Creed Odyssey 400 anni indietro nel tempo - i motivi : Siamo ormai al rush finale per quanto riguarda lo sviluppo di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie dedicata alle vicissitudini di assassini e templari curata dai ragazzi di Ubisoft e che, per l'occasione, porterà gli utenti a calpestare il suolo greco in una mappa che si preannuncia fin da ora assolutamente estesa. Le vicissitudini di assassini e templari citate in precedenza, e che da sempre hanno caratterizzato la saga, ...

Svelata completamente la mappa di Assassin’s Creed Odyssey : è enorme - nomi di 38 regioni : Si è parlato molto della mappa di Assassin's Creed Odyssey ed eccola qui. Dopo diverse voci è addirittura trapelata la mappa per intero per l'atteso gioco di Ubisoft ambientato nell'Antica Grecia. Si conosce addirittura l'area totale, che è di circa 130 km². Questo significa che la mappa del nuovo gioco è almeno del 62% più grande di quella di Origins, che raggiunge circa gli 80 km². Prima di esultare vi diciamo un però: siamo in Grecia, ...

Ubisoft : Nel 2019 non ci saranno Assassin’s Creed : Yves Guillemot di Ubisoft durante la Gamescom 2018 ha ufficialmente dichiarato che il prossimo anno non ci saranno nuovi capitoli o spinoff della serie Assassin’s Creed, ma verranno rilasciati contenuti aggiuntivi per Odyssey. Il 2019 non sarà l’anno di Assassin’s Creed Il presidente della compagnia ha affermato: Abbiamo avuto un gioco quest’anno per quanto riguarda Assassin’s Creed, per tanto il ...

Tutto su Assassin’s Creed Odyssey alla Gamescom 2018 : trailer - dettagli e novità : Assassin's Creed Odyssey si è mostrato di nuovo alla Gamescom 2018 con nuovi video ufficiali, ma anche altri stanno uscendo dalle fasi giocate in fiera. Ci sono innanziTutto a disposizione due filmati dedicati agli altrettanti due protagonisti, Kassandra ed Alexios, che possono come per tutti gli altri essere visti a fondo articolo. Bisogna sottolineare che i due trailer dedicati al protagonista maschile e femminile del gioco sono fatti ...

Assassin’s Creed Odyssey e il libero arbitrio - scelta logica per Ubisoft? : L'ultimo capitolo della saga targata Ubisoft è apparso decisamente in forma, e quindi il compito di Assassin's Creed Odyssey risulta quanto mai complicato. L'anno sabbatico antecedente Assassin's Creed Origins ha fatto decisamente bene al franchise, che nel corso degli ultimi mesi del 2017 si è ripresentato ai propri fan in una veste totalmente nuova, che ha visto il gameplay evolversi in una direzione ben specifica, quello dell'action RPG, con ...

Come cambierà la storia di Assassin’s Creed Odyssey - importanti conseguenze per le scelte : Nuovo anno, nuovo Assassin's Creed. Questa volta però Ubisoft ha puntato molto più in alto. Assassin's Creed Odyssey, infatti, ha un obiettivo importante: traghettare la serie da action adventure ad action RPG, o quasi. Il gioco infatti sarà arricchito da elementi e meccaniche RPG e questo significa l'introduzione di scelte nei dialoghi, romance e molto, molto altro. Il fulcro centrale di Assassin's Creed Odyssey sarà il sistema di scelte del ...