Ascolti tv | oltre 7 6 milioni di telespettatori per Italia – Portogallo

Ascolti tv - le repliche di Don Matteo 10 vincono con oltre 3.2 milioni di telespettatori : Le repliche di Don Matteo 10, su Rai1, si aggiudicano la prima serata tv del 6 settembre con 3 milioni 468mila telespettatori e il 16.18% di share nel primo episodio e 3 milioni 238mila telespettatori e il 19.48% di share nel secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la partita della Nations League Francia-Germania ha ottenuto 2 milioni 433 telespettatori pari all’11.36% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi la prima ...

Ascolti tv - The Good Doctor vola oltre i 4 milioni di telespettatori : vola oltre i 4 milioni la serie tv The Good Doctor, che su Rai1 ieri ha ottenuto una media di 4 milioni 109mila telespettatori e uno share del 20.8% risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Su Canale5 il film La peggior settimana della mia vita è stato visto da 2 milioni 272mila telespettatori e l’11.83% di share. Su Rai2 la riproposizione della prima delle due puntate del programma Indietro tutta 30 e lode ha ...

Ascolti tv - il prime time a Professore per amore con oltre 2.5 milioni di telespettatori : Il film con Hugh Grant ‘Professore per amore‘ vince il prime time del 20 agosto con 2 milioni 558mila telespettatori pari al 15.32% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 la seconda puntata de Il Commissario Claudius Zorn ha registrato 1 milione 381mila telespettatori (8%). Rai 3 trasmetteva in prime time il film con Kevin Costner Il segno della libellula – Dragonfly visto da 1 milione 225mila telespettatori (7.09%). Su ...

Ascolti tv - le repliche di Don Matteo trionfano ancora con oltre due milioni di spettatori : La prima serata del 16 agosto è stata vinta da un doppio appuntamento con le repliche di Don Matteo 10, che ha totalizzato quasi due milioni e mezzo di spettatori, quasi doppiando il film di Canale 5 Immaturi. Su Rai2, invece, il palio di Siena ha fatto registrare il 7,5% di share dopo le 18.00. Ascolti tv 16 agosto, la prima serata Un episodio in replica della serie Don Matteo 10 ha vinto la prima serata del giovedì con 2 milioni 471mila ...

Ascolti tv - "The Good Doctor" non ha rivali : oltre 4 milioni per la fiction : La terza puntata della serie tv americana, in prima visione su Rai 1, conquista ancora una volta il prime time

Ascolti tv - oltre 11 - 6 milioni di telespettatori per Francia – Croazia : Con 11 milioni e 688 mila spettatori pari ad uno share del 66.56% Francia- Croazia, l’attesissima finale dei Mondiali di calcio andata in onda nel pomeriggio su Canale 5, è stato in assoluto il programma più visto della giornata televisiva italiana e dell’intera edizione della competizione targata Russia 2018. Da segnalare anche, sul fronte sportivo, nel primo pomeriggio sulla terza rete Rai, il Tour de France che ha raggiunto 1 ...

Tv : Ascolti - Croazia-Inghilterra sbanca l’auditel con oltre 10 - 7 mln : ascolti da Nazionale per la semifinale della Coppa del Mondo di Calcio tra Croazia-Inghilterra che ha promosso i croati in finale. Su Canale 5 la partita è stata seguita da ben 10.785.000 spettatori con il 47.2% di share sbaragliando ogni tipo di concorrenza nella prima serata televisiva. Al secondo posto, su Rai3 l’ultimo appuntamento della stagione con ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 1.596 .000 spettatori con ...

Ascolti TV | Martedì 10 luglio 2018. Francia-Belgio oltre i 10 mln (46.5%) : Francia-Belgio Su Rai1 Scusate se esisto! ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 Francia-Belgio ha raccolto davanti al video 10.207.000 spettatori pari al 46.5% di share e Balalaika 2.669.000 (16.3%). Su Rai2 NCIS ha interessato 777.000 spettatori pari al 3.3% di share e Rosewood ne ha interessati 805.000 (4.2%). Su Italia 1 Step Up 4 Revolution ha catturato l’attenzione di 853.000 spettatori (4.1%). Su ...

Temptation Island - Ascolti record per la prima puntata : share oltre il 20% : Lunedì 9 luglio è andata in onda la prima puntata del reality show Temptation Island 2018 su Canale 5. La trasmissione ha subito fatto registrare un primato di ascolti perchè ha segnato il 21,24% in termini di share ed è stata seguita da 3.751.000 telespettatori. Il programma della rete ammiraglia di Mediaset ha dovuto vedersela con la concorrenza di 'Tutto può succedere 3', fiction di Rai 1 giunta alla quarta puntata che quindi poteva vantare ...

Ascolti tv - torna Superquark e vince con oltre 3 milioni di telespettatori : È la nuova edizione di Superquark, a cura di Piero Angela, trasmessa su Rai1 a vincere la gara agli Ascolti del prime time: 3 milioni 53mila telespettatori e uno share del 16.02%. La serata è proseguita con il nuovo programma sempre di Angela Superquark musica che ha ottenuto 873mila telespettatori e l’11.3%. Ascolti tv prime time Su Rai3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? ha segnato 2 milioni 54mila telespettatori ...