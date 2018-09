Arsenal | Lichtsteiner e il mal di panchina | ' Potrei anche ritirarmi'

Arsenal - Lichtsteiner : “Smetterò quando non sarò più ai miei livelli” : Unai Emery gli ha preferito fin qui il più giovane e offensivo Bellerin, Stephan Lichtsteiner non ne fa un grosso problema. Arrivato all’Arsenal a parametro zero dopo sette scudetti alla Juve, il 34enne terzino svizzero sottolinea che in estate sarebbe potuto andare in almeno altri 5 club che gli garantivano di giocare con continuità. “Ma come nel 2011, quando sono andato alla Juve, volevo un grande club. Cercavo una sfida ...