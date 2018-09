Arriva sul Nove la nuova serie televisiva di Virginia Raffaele

La 'grande correzione' sulle Borse sta Arrivando? : Milano. "Con la Bce che si riunisce questa settimana, gli investitori ne potrebbero approfittare per modificare i loro portafogli riesaminandone le strategie. Infatti, nonostante prosegua senza ...

La "grande correzione" sulle Borse sta Arrivando? : Milano. “Con la Bce che si riunisce questa settimana, gli investitori ne potrebbero approfittare per modificare i loro portafogli riesaminandone le strategie. Infatti, nonostante prosegua senza soluzione di continuità il dibattito sul punto di inversione dei mercati, il nostro pensiero è che il dest

MENEVAVO - nel Cilento Arriva la kermesse di eventi sul "viaggio" : «Il viaggio ha avuto, nella storia dell'umanità, innumerevoli significati. Hanno affrontato il tema del "viaggio" scrittori, poeti, uomini d'affare e di scienza. Le motivazioni che spingono al viaggio sono molteplici: si viaggia per conoscere luoghi nuovi e sconosciuti, per necessità alla ricerca di lavoro, si migra da un paese all'altro per scappare ...

L'intesa sulla Brexit potrebbe Arrivare nelle prossime otto settimane - in tre tappe : Un accordo sulla Brexit potrebbe essere raggiunto nel giro di otto settimane. Sono tre le tappe previste da qui a novembre: prima la riunione del 20 settembre a Salisburgo, poi il vertice europeo a metà ottobre, infine un summit straordinario il 13 novembre. È questa la tabella di marcia per un'accelerazione dell'ultima fase del negoziato per l'uscita del Regno Unito dell'Unione europea.La data della riunione dei capi di stato e di ...

Arriva il taglio delle accise sulla benzina : perché e quanto le paghiamo : Il governo ha annunciato che è pronta una legge per tagliare le accise sulla benzina. Ma cosa sono le accise e quanto paghiamo di accise, per esempio, per un litro di carburante? Cerchiamo di capire quando sono state introdotte queste imposte indirette e quanto incidono sul bilancio dello Stato.Continua a leggere

“Amore - è cancro”. Poi - sul lettino del ginecologo - Arriva la verità sconvolgente : Laura Molloy, vive a Dublino, oggi ha 25 anni e ha vissuto una situazione che dire assurda è dire poco. A un certo punto della sua vita, Laura si convince di avere un cancro genitale. Ha sempre dolori all’addome e va dal ginecologo per farsi prescrivere gli esami di rito: vuole approfondire la faccenda. Solo che, mentre è sdraiata sul lettino del medico, scopre l’assurda verità. Laura è incinta. Di 37 settimane, per giunta. Il che ...

L’autostrada elettrificata Arriva in Italia/ Pronti 6 km sulla Brebemi : si studia una circolare per il futuro : Brebemi, prima autostrada elettrica in Italia con Siemens e Scania. I primi sei chilometri di test si terranno fra Romano di Lombardia e Calcio, in provincia di Bergamo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:55:00 GMT)

L’AUTOSTRADA ELETTRIFICATA Arriva IN ITALIA/ Pronti 6 km sulla Brebemi in collaborazione con Scania : Brebemi, prima autostrada elettrica in ITALIA con Siemens e Scania. I primi sei chilometri di test si terranno fra Romano di Lombardia e Calcio, in provincia di Bergamo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:49:00 GMT)

L’annuncio del governo : “Arriva il taglio delle accise sulla benzina” : Il taglio delle accise sulla benzina è in arrivo, stando all'annuncio del sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. La proposta, che dovrebbe essere presentata martedì, dovrebbe portare un primo taglio sulle accise più vecchie, quelle esistenti da più tempo. Ma ancora sono in corso i conteggi per quantificare il taglio.Continua a leggere

"Accise sulla benzina - Arrivano i tagli" : Una sforbiciata alle accise sulla benzina, il prima possibile . Questo quanto annunciato oggi dal sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci , che in un'intervista al Messaggero ha parlato della cancellazione dei balzelli più vecchi che gravano sul costo del carburante. " Presenteremo martedì una proposta che, ...

Asia Argento - Morgan svela la verità sulla loro storia : 'Mi ha fatto Arrivare a pesare 45 chili' : Morgan , ospite del programma La mia passione in onda su Rai Tre, racconta l' amore burrascoso con Asia Argento e quel rapporto che lo ha fatto arrivare a pesare 45 chili . 'In quel periodo non mi ...

Sul Play Store Arriva un weekend con tante offerte su giochi e app Android : Sono ben 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 26 gratis) oggi sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend? L'articolo Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su giochi e app Android proviene da TuttoAndroid.

Opel - Sulla Grandland X Arriva l1.6 turbobenzina da 180 CV : Sulla Opel Grandland X, cugina tedesca della Peugeot 3008 e modello molto riuscito e apprezzato, anche nelle nostre prove e nel recente Diario di bordo, debutta un nuovo interessante propulsore. Si tratta del 1.6 PureTech turbobenzina a iniezione diretta da 180 CV, che, come dice il nome, fa parte della famiglia di motori del gruppo francese: interamente di alluminio, punta a prestazioni elevate, come dimostra la potenza specifica, ma anche ...

Arrivano altre conferme sullo straordinario comparto fotografico di Nokia 9 : Nokia 9 si mostra in una nuova immagine andando a presentare nuovamente il comparto fotografico caratterizzato da cinque fotocamere. L'articolo Arrivano altre conferme sullo straordinario comparto fotografico di Nokia 9 proviene da TuttoAndroid.