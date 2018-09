Arriva il “WhatsApp” della sanità che riduce le lacune della comunicazione in ambito

meteoweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018) Si chiama Unite Collaborate ed è la messaggistica istantanea pensata per persone in ambiente ospedaliero. Il Whatsapppermette di creare un gruppo di lavoro e comunicare con esso in tempo reale migliorando sensibilmente i tempi di(che diventano istantanei) e risposta, aumentando l’efficienza dell’azienda e migliorando le reazioni a possibili emergenze o criticità. Unite Collaborate, è un’app sviluppata da un’azienda svizzera ma dal cuore tecnologico a Firenze, Ascom UMS, e risponde all’esigenza di semplificazionetra gli staff assistenziali, garantendo un’unione efficace tra i membri dell’intero team di cura, indipendentemente dalla distanza fisica tra loro. Unite Collaborate contribuisce a minimizzare lediche possono essere la causa di errori medici1. in grado di causare gravi lesioni o morte imprevista del ...