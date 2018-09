Archiviata l' inchiesta sull' agguato a Giuseppe Antoci

Parco Nebrodi - Giuseppe Antoci : Archiviata inchiesta agguato/ Ultime notizie - gip : “prosciolti i 14 indagati” : Parco Nebrodi, archiviata inchiesta agguato a Giuseppe Antoci nel maggio 2016: Ultime notizie, Gip di Messina archivia posizione di 14 indagati. I dubbi e i rischia in Sicilia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:55:00 GMT)

Rifiuti Livorno - Archiviata l’inchiesta sul sindaco Nogarin - sull’ex Cosimi e sull’assessore Lemmetti (ora al Campidoglio) : Il tribunale di Livorno ha archiviato l’inchiesta sulla crisi dell’Aamps, l’azienda partecipata del Comune. L’archiviazione è stata chiesta dalla Procura: cadono quindi le accuse nei confronti del sindaco di Livorno Filippo Nogarin, del suo ex assessore al Bilancio Gianni Lemmetti (ora nella giunta di Virginia Raggi al Campidoglio), dell’ex sindaco Alessandro Cosimi (Pd) e di una dozzina tra funzionari del Comune e ...

Omicidio Lorys - Archiviata inchiesta su Andrea Stival/ “Distrutto dalle calunnie di Veronica Panarello” : Omicidio Lorys, archiviata inchiesta su Andrea Stival: “Distrutto dalle calunnie di Veronica Panarello”. Le ultime notizie sul caso del bambino ucciso il 29 novembre 2014(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:26:00 GMT)

Usura bancaria - Archiviata un’inchiesta su Savona : Roma, 3 ago. (AdnKronos) – Il Gip del Tribunale di Trani Raffaele Morelli ha archiviato perché “la notizia di reato è infondata” l’inchiesta per Usura bancaria a carico, insieme ad altre 61 persone, di Paolo Savona, ministro delle Politiche europee. Per Savona resta in piedi l’indagine della Procura di Campobasso .L'articolo Usura bancaria, archiviata un’inchiesta su Savona sembra essere il primo su ...

