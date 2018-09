Arabia Saudita | fa colazione seduto a tavola con una donna | arrestato

In Arabia Saudita si finirà in carcere per la satira e le barzellette sulla religione - : Le battute e barzellette su argomenti religiosi possono costare 5 anni di reclusione in Arabia Saudita, emerge da un tweet della procura nazionale. "La creazione e la diffusione nei social network di ...

La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita ha ammesso di aver compiuto un errore nell’attacco aereo che settimane fa ha ucciso molti bambini in Yemen : La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita che combatte in Yemen ha ammesso che l’attacco aereo del 9 agosto in cui sono morte decine di persone, tra cui molti bambini che si trovavano a bordo di uno scuolabus, è stato frutto The post La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita ha ammesso di aver compiuto un errore nell’attacco aereo che settimane fa ha ucciso molti bambini in Yemen appeared first on Il Post.

L’Arabia Saudita vuole trasformare il Qatar in un’isola? : Un funzionario del regime ha dato il suo sostegno al presunto progetto Saudita di scavare un canale attorno al paese sotto embargo, ma potrebbe essere solo propaganda The post L’Arabia Saudita vuole trasformare il Qatar in un’isola? appeared first on Il Post.

Arabia Saudita - primo furto di auto compiuto da una donna : Riad - primo furto d'auto compiuto da una donna in Arabia Saudita. Lo riporta stamani la tv panaraba al Jazeera , finanziata dal Qatar, paese rivale. Una donna ha rubato una vettura lasciata ...

Sdegno per Samar Badawi decapitata in Arabia Saudita : bufala o tragica sorte? : In tanti in queste ore si stanno chiedendo se sia vera la notizia secondo cui Samar Badawi sia stata decapitata in Arabia Saudita. Si tratta di un personaggio decisamente famoso per tutti coloro che seguono da vicino le notizie riguardanti i diritti delle donne nel Paese, al punto che già in passato sono stati segnalati molti arresti. Nonostante la ragazza non sia mai stata coinvolta in episodi violenti. Ora, però, cresce l'angoscia tra i suoi ...

Arabia Saudita - la storia dell’attivista decapitata. Che è ancora viva : Il 19 agosto, nel corso di un mese di ordinaria repressione, si diffonde su Twitter la notizia di una decapitazione in pubblico in Arabia Saudita. Non sarebbe, purtroppo, una novità: di condanne a morte nel regno Saudita, con quella lugubre modalità, ne vengono eseguire oltre 100 all’anno. La novità è piuttosto che si tratterebbe della prima donna messa a morte in Arabia Saudita a causa del suo attivismo politico. La notizia si propaga ...

Arabia Saudita : Fmi - Riad prosegue programma di riforme nonostante ritardo quotazione Aramco : Riad, 25 ago 16:51 - , Agenzia Nova, - L'Arabia Saudita sta proseguendo con il programma di riforme e la crescita dell'economia non petrolifera nonostante il ritardo della pianificata... , Res,

Fmi avverte Arabia Saudita : aumento spesa esporrebbe a rischi : Roma, 24 ago., askanews, - Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito l'Arabia Saudita di non aumentare la sua spesa pubblica sulla scia dell'aumento dei prezzi del petrolio, esortando il primo ...

Fmi avverte Arabia Saudita : aumento spesa esporrebbe a rischi : L'economia Saudita si è contratta dello 0,9% l'anno scorso, per la prima volta dal 2009, a causa del crollo dei prezzi del petrolio. Il deficit di bilancio di Riad dovrebbe continuare a ridursi dal 9,...

Arabia Saudita - slitta vendita di Aramco. Riyad : "Lo stop sarà breve" : Stiamo ridefinendo il valore che sarà attribuito a ogni singola azione al momento della quotazione dell'Aramco nei più importanti listini al mondo. La sospensione dell'iter per la cessione avrà ...

Un’attivista politica dell’Arabia Saudita rischia la pena di morte : È una giovane donna sciita che non ha commesso alcun crimine violento: ha solo protestato contro il regime The post Un’attivista politica dell’Arabia Saudita rischia la pena di morte appeared first on Il Post.

Arabia Saudita - prima condanna a morte per attivista donna : Per la prima volta nella storia dell'Arabia Saudita , una attivista donna per i diritti umani è stata condannata a morte da un tribunale locale. Il reato contestato all'imputata era 'terrorismo'. ...

Il Qatar dietro la crisi fra Canada e Arabia Saudita : ... Justin Trudeau , che ha confermato la posizione assunta dal suo Ministro degli Esteri, dovrebbe spiegare perché il suo paese - nel 'continuare a difendere i diritti umani nel mondo' - non ha ...

La F1 verso l’Arabia Saudita grazie alle donne? : E’ una rivoluzione che ha la forza di uno tsunami quella del principe Mohamed Bin Salman che sta portando l’Arabia Saudita a risvegliarsi da un medioevo culturale, religioso e sociale. La cosa più importante è che, finalmente, le donne stanno guadagnando la libertà di essere e vivere non più strette dalle leggi di una religione […] L'articolo La F1 verso l’Arabia Saudita grazie alle donne? sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...