Antipasto delle elezioni europee

(Di martedì 11 settembre 2018) Viktor Orban, il più popolare tra i Popolari, la calamita di una nuova possibile alleanza di destra che va dall'ala più radical del Ppe alla Lega di Matteo Salvini e gli altri sovranisti in vistadel 2019: su di lui a Strasburgo si consuma forse l'ultimo atto dell'Unione Europea come l'abbiamo conosciuta finora.Il Parlamento si riunisce in plenaria per discutere la messa in stato di accusa del governo Orban per violazione dei diritti fondanti dell'Unione. Un dibattito all'ultimo sangue che porta al pettine tutti i nodi europei: domani si vota e i numeri sono incerti. Contro Orban ci sono i socialisti, i liberali dell'Alde, il Gue i Verdi e anche il M5s. Il Ppe è spaccato e concederà una disarmante libertà di scelta, con Forza Italia che però ha già deciso si accoda alla Lega: in difesa di Orban. Su Orban si divide dunque ...