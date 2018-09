Anticipazioni Una Vita | Simon mette in salvo il padre di Elvira Valverde

Una Vita - Anticipazioni : Ursula svela che sua figlia era posseduta dai demoni : Le anticipazioni di Una Vita ci svelano u retroscena alquanto inquietante: tra qualche tempo scopriremo che la malvagia Ursula non ha avuto una sola figlia, ma ben due. La loro infanzia non è stata affatto felice, visto il temperamento non certo dolce ed accondiscendente della Dicenta. Quello che è arrivata a fare però, è davvero aberrante. La ex istitutrice sara' costretta a rivelare a Blanca, la primogenita, il motivo per cui fu costretta ad ...

Una pallottola nel cuore 3 prima puntata : Anticipazioni 11 settembre : Una pallottola nel cuore 3 prima puntata – Il primo appuntamento con la fiction guidata da Gigi Proietti andrà in onda su Rai 1 nella prima serata dell’11 settembre 2018. “Il rogo di Casal di Pietra” colpirà da vicino il protagonista e proprio nel momento in cui crederà di aver raggiunto una buona dose di felicità. Le anticipazioni di Una pallottola nel cuore 3 sembrano mettere a rischio la famiglia di Bruno, per via di ...

Una vita Anticipazioni : ecco cosa succederà a INIZIO OTTOBRE 2018 : Le puntate italiane di Una vita in onda a INIZIO OTTOBRE 2018 saranno piene di colpi di scena: oltre all’ingresso di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), ossia la nuova protagonista della telenovela, i telespettatori inizieranno ad assistere al lento declino della perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel). Scopriamo insieme quello che accadrà, attraverso il nostro post che riassume tutte le anticipazioni principali delle vicende ambientate ad ...

Una Vita Anticipazioni 11 settembre 2018 : Felipe riesce a non far arrestare Mauro mentre Cayetana cerca di convincere Susana e Celia del fatto che Ursula sia l'assassina non solo di Tirso ma anche di Carlota.

Una Vita Anticipazioni : Cayetana non ha ucciso Tirso - la verità : Anticipazione Una Vita: Cayetana scopre di non essere stata lei a uccidere Tirso Nelle prossime puntate di Una Vita ci ritroveremo di fronte alla verità sulla morte di Tirso. Ebbene, Cayetana comprende che in realtà non è stata lei a uccidere il figlio di Teresa e Fernando. La dark lady di Acacias 38 aveva raggiunto […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Cayetana non ha ucciso Tirso, la verità proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni : PABLO MUORE - URSULA non lo salverà!!! : Tragico destino in arrivo per PABLO Blasco (Carlos Serrano Clark) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: il marito di Leonor Hidalgo (Alba Brunet) morirà a causa di un terremoto che devasterà l’intero quartiere di Acacias. Vediamo quindi come si arriverà alla tristissima uscita di scena… Stando alle anticipazioni, PABLO si recherà a casa del Colonnello Arturo Valverde (Manuel Reguiero) per comunicare a tutti i domestici, ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca ostacola ancora una volta Saul e Julieta : La bellissima e popolare telenovela di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre caratterizzata da colpi di scena sorprendenti. Nelle puntate che saranno trasmesse sugli schermi televisivi italiani ad ottobre 2018 la malvagia Francisca Montenegro non appena verra' a conoscenza che la moglie del suo pupillo Prudencio Ortega, cioè la sua acerrima nemica Julieta Uriarte, si è nascosta a casa ...

Una Vita - Anticipazioni : Elvira è viva - Samuel in ospedale privo di conoscenza : Le anticipazioni di Una Vita non smettono di regalarci sorprese: Samuel finira' in ospedale privo di sensi, mentre si scoprira' che Elvira è viva. Inoltre, vedremo il gradito ritorno di Leonor che, dopo una lunga assenza alla quale assisteremo nelle prossime puntate, questa volta si stabilira' in maniera definitiva ad Acacias. Tutto questo succedera' dopo l'arrivo di due personaggi importantissimi per il prosieguo della soap opera, ovvero Jaime ...

Una Vita - Anticipazioni : TERREMOTO ad Acacias - ANTOÑITO salva LOLITA ma… : Grande catastrofe in arrivo nelle puntate autunnali di Una Vita, visto che l’intero quartiere di Acacias verrà letteralmente devastato dal sopraggiungere di un terribile TERREMOTO; occhio quindi a un’idea che verrà in mente ad ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) per fuggire dalle rappresaglie del colonnello Arturo Valverde (Manuel Regueiro)… Se ci avete letto in precedenza, sapete già che il primogenito di Ramon (Juanma Navas) ...

Forum - speciale “Genitori e figli”/ Anticipazioni 9 settembre : il tribunale TV di Barbara Palombelli riparte : Oggi, domenica 9 settembre torna su Canale 5 il tribunale più famoso della TV: Forum. Il programma condotto da Barbara Palombelli riapre le porte con uno speciale.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:51:00 GMT)

Una Vita : Anticipazioni puntate spagnole e della prossima settimana : Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: un tentato omicidio ad Acacias 38 Le figlie di Ursula Dicenta entreranno presto a far parte delle trame di Una Vita. Le anticipazioni spagnole della soap, in onda in Italia dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 14.45, svelano che il passato tormentato di Blanca, la figlia di Ursula, verrà presto svelato e finirà per stravolgere le vite dei personaggi di calle Acacias. Nelle puntate spagnole di Una ...

NCIS 14/ Anticipazioni 9 settembre : Abby arrestata - è una terrorista? : NCIS 14 e NCIS New Orleans, Anticipazioni 9 settembre: "Il vaso di Pandora" e "Il vaso di Pandora - Seconda parte" sono i titoli degli episodi delle serie tv in onda du Raidue.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:27:00 GMT)