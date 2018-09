Anno scolastico 2018-2019 | auguri di buon lavoro da Presidente Marini

Avvio Anno scolastico 2018-2019; nella lettera della presidente della regione Umbria Catiuscia Marini gli 'auguri di buon lavoro' : ... viaggerete nel mondo affascinante della letteratura, della poesia e del romanzo, ripercorrerete la storia antica e quella contemporanea, sarete sorpresi dalla scienza e dalla natura, scoprirete il ...

Avvio Anno scolastico 2018-2019 : nella lettera della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini gli "auguri di buon lavoro" : ... viaggerete nel mondo affascinante della letteratura, della poesia e del romanzo, ripercorrerete la storia antica e quella contemporanea, sarete sorpresi dalla scienza e dalla natura, scoprirete il ...

Scuola - primo sciopero del nuovo Anno scolastico : sit-in dei docenti a Montecitorio : La protesta indetta da Anief e dai cobas per denunciare ancora un volta la condizione dei precari della Scuola. La mobilitazione, prevista dalle 9 alle 14, si svolgerà in contemporanea alla discussione del decreto Milleproroghe a Montecitorio dove ci sarà anche un sit in dei sindacati.Continua a leggere

Nuovo Anno scolastico al via - suona la campanella in 4 regioni - : Il 5 settembre sono tornati in classe gli alunni dell'Alto Adige. Il 10 è il turno dei ragazzini in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata. A seguire le altre regioni, fino al 20 ...

Roma : Al via nuovo Anno scolastico - si torna sui banchi : Roma – Suona la prima campanella per gli studenti dell’istituto tecnico Federico Caffe’ di Roma. Alle otto i ragazzi della scuola commerciale Romana si sono ritrovati nel cortile dell’istituto, tra facce ancora assonnate e sorrisi. Per molti sara’ l’ultimo anno scolastico, per altri invece tante le novita’ che troveranno sui banchi, come nuovi compagni e professori ancora da conoscere. Per le scuole ...

Inizio Anno scolastico - gli auguri del sindaco Biondi : L'Aquila - "La scuola è come la famiglia: un pilastro insostituibile della nostra società". Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, nel messaggio per l'Inizio del nuovo anno scolastico. "Qualche giorno fa, in occasione della chiusura della Perdonanza Celestiniana, ricordai che la famiglia è il luogo da cui la vita si genera, nella comunione delle anime e nell'amore reciproco. E la ...

Apertura dell'Anno scolastico - ma non per il D'Annunzio di Pescara : Pescara - "Sono le 13.50 ed ancora non è pervenuta, presso questo Liceo, alcuna comunicazione da parte della Provincia su come questa scuola dovrà avviare le lezioni da lunedì 10 settembre. Si rinvia quindi alla giornata di lunedì per eventuali comunicazioni che potrebbero permettere l'Apertura della scuola per la giornata di martedì 11 settembre". È la comunicazione urgente della preside del Liceo ...

Avvio Anno scolastico - lunedì 10 settembre riaprono le scuole in quattro regioni : Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Piemonte sono le quattro regioni che domani, lunedì 10 settembre, inaugureranno l'anno scolastico 2018/2019: tutto quello che c'è sa sapere su apertura delle scuole, data di chiusura e calendario dei ponti e festività.Continua a leggere

Anno scolastico 2018/2019/la tradizionale conferenza stampa di avvio questa mattina a palazzo dei priori per fare il punto della situazione : UMWEB, Perugia. A giorni prenderà il via il nuovo Anno scolastico e l'amministrazione comunale ha fatto il punto della situazione, questa mattina, nell'ambito di una conferenza stampa a cui hAnno ...

'Comincio dai 3' Anno scolastico 2018-2019. Presentato questa mattina il progetto di educazione teatrale : Di come le fragilità di ognuno possano tradursi in risorsa, della loro bellezza, sanno parlarci spettacoli quali Voglio la Luna per le scuole dell'infanzia, e Io e Niente per le primarie. Dedicato ...

Vaccini - spunta un emendamento per la proroga dell'autocertificazione dei vaccini per l'Anno scolastico 2018-19 : Nuovo emendamento dei relatori sui vaccini al decreto milleproroghe appena presentato nelle Commisisoni Bilancio e affari costituzionali.La proposta di modifica proroga per l'anno scolastico che sta per cominciare, 2018-19, la validità dell'autocertificazione. Rimane l'emendamento presentato ieri, che ripristinava l'obbligatorietà dei vaccini. Tutti i testi devono ancora essere votati dalle Commissioni.Le opposizioni hanno ...