Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari | -1 | 15% | | in forte calo Banca

Andamento negativo per il comparto tecnologico a Milano - -1 - 03% - - scambi al ribasso per Tiscali : Teleborsa, - L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha aperto a 65.179,...

Andamento negativo per il comparto tecnologico a Milano - -1 - 03% - - scambi al ribasso per Tiscali : L' Indice delle società High Tech italiane prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 65.179,33, in ...

Andamento negativo per il comparto finanziario in Italia - -0 - 77% - - Andamento negativo per Banca Profilo : Teleborsa, - Il Settore finanziario Italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha aperto a 11.726,47, in calo ...

Andamento negativo per il comparto finanziario in Italia - -0 - 77% - - Andamento negativo per Banca Profilo : Il Settore finanziario Italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials ha aperto a 11.726,47, in calo dello 0,77% ...

Sotto la parità il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 68% - - Andamento negativo per Banca Finnat : Teleborsa, - Leggermente negativo il settore Bancario italiano, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha esordito a quota 8.997,26, con un decremento dello 0,68% ...

In vendita l'indice del settore costruzioni italiano - -0 - 96% - - Andamento negativo per Salini Impregilo : Teleborsa, - andamento depresso per il settore costruzioni a Milano, nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials si ...

In vendita l'indice del settore costruzioni italiano - -0 - 96% - - Andamento negativo per Salini Impregilo : andamento depresso per il settore costruzioni a Milano , nonostante un andamento in frazionale rialzo dell' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials si attesta a ...

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 78% - : Teleborsa, - Il Settore bancario italiano termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 9.216,07, in calo dello 0,78% ...

Sotto la parità il comparto tecnologico a Milano - -0 - 67% - - Andamento negativo per Eems : Teleborsa, - Registra una modesta discesa l'indice delle società High Tech italiane, mentre l'EURO STOXX Technology consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Technology ha chiuso a quota 63.161,...

Andamento negativo per il comparto finanziario in Italia - -1 - 21% - : Teleborsa, - Il Settore finanziario Italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite sui temuti effetti della crisi della lira turca, mentre è poco sotto la parità l'indice EURO STOXX. Il FTSE ...

Andamento negativo per il comparto finanziario in Italia - -1 - 21% - : Il Settore finanziario Italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite sui temuti effetti della crisi della lira turca , mentre è poco sotto la parità l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia ...

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 17% - : Teleborsa, - Il Settore bancario italiano termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 10.001,74, in calo dell'1,17% ...

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 17% - : Il Settore bancario italiano termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 10.001,74, in calo dell'1,17% rispetto ...

Andamento negativo per l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 04% - - giù Telecom : Teleborsa, - Il Comparto Telecomunicazioni in Italia termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha ...