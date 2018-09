ammesso alla materna ma non può sedersi con i compagni perché non ancora vaccinato

Cassano dal campo alla scrivania? ammesso al corso di direttore sportivo : Oltre ad altri personaggi del mondo del calcio quali Morgan De Sanctis, Cristian Zaccardo, qui sotto il tweet in cui dà la notizia,, Rolando Bianchi e Giulio Migliaccio. In attesa per l?ultima ...

Formula 1 - GP Germania : Hamilton graziato dalla penalità per 'errore ammesso candidamente' : Sebastian Vettel commette un errore e getta via un Gran Premio di Germania fino a quel momento dominato, Lewis Hamilton completa una rimonta da grande campione [VIDEO] ma, nel corso della gara, taglia la linea di demarcazione posta all'ingresso dei box per tornare in pista, non incorre in alcuna sanzione, e la vittoria gli viene confermata. Due situazioni differenti che, però, potrebbero avere un certo peso nella lotta per la conquista del ...

Calcio - Avellino non ammesso alla Serie B : L'Avellino non è stato ammesso al campionato di Serie B. E' questo l'esito del ricorso alla Co.vi.soc. Dopo Bari e Cesena anche gli irpini esclusi dal torneo. Decisione arrivata per il mancato...

Lucia Borgonzoni - sottosegretaria alla Cultura - ha ammesso : 'Non leggo da tre anni' : Una dichiarazione rilasciata dalla leghista Lucia Borgonzoni, all'interno della trasmissione di Radio 1 Un giorno da pecora, sta facendo molto discutere in queste ultime ore, in virtù del suo ruolo nel nuovo Governo guidato dalla Lega [VIDEO]e dal Movimento 5 Stelle. Lucia Borgonzoni, quando i presentatori le hanno chiesto quale fosse l'ultimo libro ad aver letto, ha risposto così: leggo poco, passo il tempo a studiare sempre cose per lavoro. ...