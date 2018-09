Ambiente | con una dieta sana si consumano meno risorse idriche

Ambiente - Nappi - FI - : 'De Luca confonde ecologia con economia' - : "La Terra dei Fuochi è tornata a bruciare, le ecoballe sono ancora ammassate esattamente dove lì dov'erano, i marciapiedi in molte zone della Regione sono tornati ad essere stracolmi di rifiuti'.E' ...

Ilva - relazione ministero dell’Ambiente a Di Maio : parchi coperti nel 2019 e stesse emissioni anche con maggiore produzione : L’anticipo dei lavori di copertura dei parchi minerari, da terminare non più nel 2020 ma all’inizio dell’estate dell’anno prossimo. E poi la garanzia che all’aumento della produzione non corrispondano maggiori emissioni inquinanti. È attorno a questi due punti che si è concentrata la relazione del ministero dell’Ambiente arrivato sul tavolo di Luigi Di Maio “completo al 95 per cento”, come spiegato ...

CerviaAmbiente. Ai Magazzini del Sale la premiazione di Donatella Bianchi - conduttrice di Linea Blu : ... Jacques Yves Cousteau, Konrad Lorenz e Jean Paul Fitoussi, generando grande attenzione sui temi ambientali e gettando le basi della cosidetta " citizen science ", considerata una scienza partecipata ...

Obesità e Ambiente urbano : l’intelligenza artificiale scopre connessione grazie a immagini satellitari : Dopo l’analisi di 150.000 immagini di Google Maps, incrociando tali dati con le statistiche relative alla presenza di persone obese, l’intelligenza artificiale è stata in grado di individuare le aree nelle quali sono più concentrate. L’esperimento è stato condotto in 6 città USA: Tacoma, Los Angeles, Memphis, Bellevue, Seattle e San Antonio. “Proponiamo un metodo per valutare l’associazione tra la prevalenza ...

Facebook : in test un nuovo layout in Ambiente 'Gruppi' - e l'aggiunta dei contatti via codice QR : Facebook , impostosi come re dei social network grazie alla capacità di creare connessioni, sia testuali che multimediali, con persone sparse in tutto il mondo, ha sempre attenzionato a dovere i suoi gruppi, piccole community online di persone unite in base ad interessi comuni: proprio i gruppi di Facebook, in questi giorni, stanno sperimentando nuove ...

Ambiente : Val Borbera propone un parco unico con l’Antola : Il progetto di un parco Naturale Alta Val Borbera, nelle terre di confine con la Liguria, le opportunita’ e le sinergie interregionali. Se ne e’ discusso nell’incontro che ha aperto la ‘Fiera di Carrega Ligure’, riproposta dopo diversi anni. “Come annunciato dal governatore piemontese Sergio Chiamparino – ha spiegato l’alessandrino Federico Fornaro, capogruppo LeU alla Camera – la giunta ...

LegAmbiente sulla gestione rifiuti : 'Solo con la qualità della raccolta differenziata scongiurato il ricorso alla discarica e all'... : ... sul recupero di materia e lavorare sulla buona qualità della raccolta differenziata, mettendo in campo i principi dell'economia circolare". Questo il commento di Legambiente alla notizia che il ...

Ambiente - Sabaudia : acqua marrone nel lago di Paola - “controlli” : Allarme per il lago di Paola, a Sabaudia. Negli ultimi giorni le acque sono apparse improvvisamente marroni e maleodoranti. La situazione è monitorata dall’amministrazione comunale, che ha gia’ annunciato di aver allertato, dalla giornata di lunedì 27 agosto, tutti gli enti preposti per effettuare i dovuti controlli. Il sindaco Giada Gervasi ha reso nota la situazione inviando una nota ufficiale al Reparto carabinieri del Parco ...

Ambiente - Bolzano : contributi agli apicoltori per il miele bio : contributi fino a 1.000 euro l’anno per i produttori di miele bio. Possono coprire i costi per i controlli obbligatori per l’apicoltura biologica, come spiega una nota della Provincia di Bolzano. Gli apicoltori altoatesini che producono miele biologico possono ottenere contributi dalla Provincia a copertura delle spese per l’esecuzione dei controlli ufficiali obbligatori riferiti all’apicoltura biologica che vengono ...

Cave di Tivoli e Guidonia - speculano contro Ambiente e cittadini : Con assurde concessioni, le attività estrattive hanno creato una voragine larga quattrocento ettari e profonda trenta metri: per riempirla occorrerebbero 31 piramidi di Cheope – Gli avvenimenti del Ponte Morandi di Genova, pur nella loro gravità, per vittime e conseguenze, sembrano non riuscire ad insegnare nulla di buono agli imprenditori italiani. Ci riferiamo a quanti, dei tanti altri privati, anch’essi concessionari, in altri settori ...

Control permetterà di distruggere e manipolare l'Ambiente grazie ad un misterioso motore fisico : In Control vestiremo i panni della protagonista Jesse che dovrà sopravvivere nella Oldest House, un misterioso ambiente in cui le leggi della fisica appaiono distorte e manipolabili, in maniera simile a quanto accade nella House of Leaves della serie TV X-Files.Come riporta VG247, il giocatore dovrà combattere le varie minacce usando una pistola con la capacità di manipolare l'ambiente e poteri telecinetici, al di la della componente narrativa, ...

Il dossier Ilva passa al ministero dell'Ambiente. Di Maio ai sindacati : Siedano al tavolo con Arcelor : Per il ministro la gara è illegittima, ma non annullabile, salvo accertare che non vi sia tutela dell'ambiente e occupazione. Entro il 7 settembre, giorno in cui sarà reso noto il parere dell'...

Il condizionatore ti salva dal caldo - ma intanto uccide l’Ambiente? : Ogni 100 kw di energia elettrica, 17 vengono consumati per gli impianti di condizionamento dell’aria e di raffreddamento. E la quantità nutre un circolo vizioso del riscaldamento climatico globale. Più crescono le temperature, più gli umani hanno bisogno di refrigerio alimentando la crescita del riscaldamento terrestre. Solo negli Usa gli impianti riversano in atmosfera 117 milioni di tonnellate di carbonio secondo del rapporto Global ...