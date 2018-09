Alzheimer | la memoria virtuale alleata dei malati

meteoweb.eu

: I nostri risultati dimostrano, per la prima volta, come gli odori che abbiamo incontrato nella nostra vita vengano… - stateofmindwj : I nostri risultati dimostrano, per la prima volta, come gli odori che abbiamo incontrato nella nostra vita vengano… - bsdelnoi : L'8 settembre è stato presentato in Svezia il progetto di Valentina Vetturi: performance, installazioni sonore e op… - Sportellate_it : RT @Sportellate_it: ??SPORT E MEMORIA || 2A EDIZIONE?? Venerdì 14 Settembre alle 20.30 presso il Grand Hotel Rimini ed in favore dell' ASSOC… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Ricordi che cominciano a sbiadire, dai nomi dei familiari al posto in cui si vive e al come ci si arriva, confusione con tempi e luoghi, richiesta delle stesse informazioni più volte: questi tra i primi sintomi con cui si manifesta l’, il mostro silenzioso che affligge oltre 600mila italiani e i loro familiari. Per sconfiggere la malattia ci si affida alla ricerca e a diagnosi precoci sempre più precise, ma la lotta per ridare dignità aie aiutarli a riconquistare la propria quotidianità, oggi passa anche dalla tecnologia e dai social, a partire dai chatbot, “assistenti virtuali” che si avvalgono dell’intelligenza artificiale a supporto delle persone. Ora anche quelle affette da demenze. Di questi temi si è discusso oggi, al Ministero della Salute, in occasione della conferenza stampa “, non perdiamolo di vista”, organizzata da Italia Longeva, la Rete nazionale ...