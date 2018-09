Sgombero in centro a Milano - Alta tensione tra giovani e polizia : La polizia ha sgomberato lunedì sera uno stabile occupato, poche ore prima, da alcuni ragazzi del centro sociale Zip, Zona indipendente politica, nella centralissima via della Signora a Milano. L'...

Negozi chiusi e inchieste - è Alta tensione M5S-Lega : Proprio come per il decreto Spazzacorrotti dove alcuni punti saranno smussati, anche in questo caso, in cui però il decreto non esiste nemmeno, il Carroccio è dovuto intervenire per...

Serie B e calcio femminile : è caos senza precedenti - tensione Alta in attesa della sentenza : Slitta la sentenza riguardante il format del campionato di Serie B, polemiche clamorose in vista delle decisioni di martedì ma caos anche per quanto riguarda il calcio femminile. La Lega nazionale dilettanti ha rimarcato un possibile conflitto di interessi all’interno della composizione del Collegio stesso: “La relatrice dei giudizi riuniti relativi ai campionati di vertice di calcio femminile (avvocato Gabriella Palmieri ...

SALVINI : "NESSUN GOLPE GIUDIZIARIO - RISPETTO LAVORO DI TUTTI"/ Ultime notizie - Alta tensione con Di Maio? : SALVINI indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 13:53:00 GMT)

La condanna troppo lieve al killer profugo afghano. Alta tensione in Germania : Casi di femminicidio che hanno rinfocolato le critiche contro la politica dell'accoglienza decisa fra il 2015 e il 2016 dalla cancelliera Angela Merkel. Per poche ore, la piccolissima Kandel, 9mila ...

Ucraina - l’attentato a Zakharchenko e le ombre sul suo entourage. Per Putin un modo per tenere tensione Alta a Donetsk : Chi ha organizzato l’attentato che venerdì 31 agosto, alle 17 e 16, è costato la vita ad Alexander Zakharchenko, 42 anni, presidente dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk? Qualcuno che conosceva le abitudini del leader separatista filorusso, uomo assai cauto: la bomba che ha ucciso lui ed altre quattro persone e ne ha ferite altre sei, tra i quali un bimbo, è stata fatta esplodere al Café Separ, nel centralissimo bulevar Pushkin, di ...

Champions - Alta tensione a Montecarlo : Salah non saluta Sergio Ramos che lo provoca : L'egiziano ha evitato il madridista che non l'ha presa bene e si è vendicato durante la cerimonia organizzata dalla Uefa

Alta tensione Macron-Salvini : "Questo implica serietà e senso di responsabilità, rimanendo attaccati ai nostri valori, quali il diritto d'asilo, con una vera politica nei confronti dei paesi di origine e all'interno. Che non è ...

Alta tensione tra Macron e Salvini - l'Ue : 'L'Italia rischia sanzioni' : La politica ha già lasciato gli ombrelloni perché le elezioni europee sono più vicine di quanto si pensi e siamo già alle prime scaramucce in vista dell'appuntamento più importante del 2019. Non a caso ...

Alta tensione tra Macron e Salvini - l'Ue : «L'Italia rischia sanzioni» : La politica ha già lasciato gli ombrelloni perché le elezioni europee sono più vicine di quanto si pensi e siamo già alle prime scaramucce in vista...

Alta tensione Roma-Bruxelles : "Italia paghi contributi nei tempi stabiliti" : Sempre più tirate le relazioni diplomatiche fra il governo italiano e la Commissione europea , a causa della mancata soluzione della questione migranti e delle minacce lanciate nei giorni scorsi dal ...

Spalletti e l'Inter senza luce. Ed è subito Alta tensione : Alzi la mano chi non ha già pensato: quando arriva Antonio Conte a Milano? Viste le due squadre avrebbe solo l'imbarazzo della scelta: nel mettersi le mani nei capelli. Luciano Spalletti non ha ...

Clamoroso Lazio - Lotito attacca Inzaghi : Alta tensione in casa biancoceleste [VIDEO] : Il ko all’esordio in campionato contro il Napoli potrebbe portare conseguenze in casa Lazio. Il presidente Claudio Lotito ha deciso di alzare la voce, il numero uno biancoceleste è stato intercettato mentre al telefono si scagliava contro Simone Inzaghi tra frasi ad alta voce e parolacce: “qui comando io”. Una telefonata “intercettata” casualmente e postata sui social, che sta facendo il giro del ...

Clamoroso Lazio - Lotito attacca Inzaghi : Alta tensione in casa biancoceleste : Il ko all’esordio in campionato contro il Napoli potrebbe portare conseguenze in casa Lazio. Il presidente Claudio Lotito ha deciso di alzare la voce, il numero uno biancoceleste è stato intercettato mentre al telefono si scagliava contro Simone Inzaghi tra frasi ad alta voce e parolacce: “qui comando io”. Come riporta Cittaceleste.it, esiste un video con la sfuriata di Lotito: “Simone, decido io, non decidi te. Te ...