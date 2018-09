quattroruote

: Alpine - Il giro di pista della A110 - VIDEO - dinoadduci : Alpine - Il giro di pista della A110 - VIDEO -

(Di martedì 11 settembre 2018) La protagonista delveloce sulla nostradi Vairano è la, erede moderna dell'omonima icona francese degli anni '60 e '70. La sportiva, spinta da un quattro cilindri 1.8 litri turbo derivato dalla Renault Mégane RS, è agile, veloce e piacevole da guidare ma paga un assetto troppo morbido per l'impiego in. Tutto dietro. Sull'evoluzione modernail propulsore, da 252 CV, non è più a sbalzo come sul modello originale ma, per migliorare la distribuzione dei pesi, è stato montato in posizione posteriore-centrale e si abbina a un cambio automatico doppia frizione a sette rapporti con trazione posteriore. Tra i cordoli la taratura morbida dell'assetto rende la due posti sensibile ai trasferimenti di carico, generando sovrasterzi in inserimento, anche nel lento. Per sapere con che tempo ha chiuso ilguardate il! La prova completa, invece, è ...