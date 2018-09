Alleanza contro export armi ha già trovato 25' 000 sostenitori

Ue : Salvini - con Orban al lavoro per un'Alleanza contro le sinistre : "Non mi permetto di chiedere che destino dare a lui e al suo movimento politico. Stiamo lavorando a un'alleanza che escluda i socialisti e le sinistre e porti a centro le identità che nostri movimenti rappresentano. Possiamo unire energie diverse con un obiettivo comune". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha risposto sull'ipotesi di una sua richiesta al premier ungherese, Viktor Orban, ...

Ue : Rossi - contro nazionalpopulismo serve ampia Alleanza tra democratici e sinistre : Questa è la scelta politica da fare. Non capirlo è da miopi o peggio da idioti, nel senso, etimologico, di chi sta da sé, chiuso nel suo particolare, e quindi non capisce. Quando sono in ballo i ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - durissimo scontro su Marcello Foa in Rai : Alleanza finita : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai polverizza quel centrodestra che, già da tempo, scricchiolava. Già, perché Silvio Berlusconi sarebbe letteralmente furibondo con Matteo Salvini per una scelta che non reputa di garanzia e che, soprattutto, non gli era stata anticipata. Nemmeno una telefonata, sbotta il Cavaliere con i suoi. Ragioni per le quali il veto di Forza Italia in Commissione Vigilanza sul nome di Foa sarà difficile da ...

Forza Italia contro il dl Dignità. Ma l'Alleanza con la Lega nelle Regioni non è in discussione : In una conferenza stampa Forza Italia ha presentato gli emendamenti al Dl Dignità. "È tutta pubblicità ingannevole, sono tutte balle - ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato -. Vogliono persino rubare i risparmi degli Italiani per fare il reddito di cittadinanza. La nostra risposta è no. Noi sappiamo che il decreto sarà blindato alla Camera, metteranno la fiducia non ci sarà dibattito, la nostra unica possibilità di cambiarlo è quindi ...

Nato : Conte - rafforzare fronte sud Alleanza contro rischi foreign fighters : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Seconda giornata di lavoro al vertice Nato qui a Bruxelles. L’Italia continua nel suo impegno per rafforzare il fronte sud dell’alleanza, da cui provengono minacce terroristiche significative. Come ho segnalato ieri anche dall’immigrazione potrebbero arrivare rischi di foreign fighters che dobbiamo contrastare con ogni sforzo”. Lo scrive su Instagram il premier Giuseppe ...