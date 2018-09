Alle elezioni di medio termine va in scena la lotta Obama vs Trump

Svezia - dopo elezioni è rebus Governo/ Premier Lovfen "rigetta" l'ultradestra : Alleanza coi centristi? : elezioni Svezia, estrema destra contenuta. Il partito di Jimmie Akesson cresce ma si ferma al 17,6%. La socialdemocrazia cala ma resiste come prima forza. Nessuno può governare.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:20:00 GMT)

Svezia - risultati elezioni : estrema destra sfiora 20%/ Salvini : "Alle Europee completiamo l'opera" : elezioni Svezia 2018, risultati e ultime notizie: primi exit poll e dati reali. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la destra anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:19:00 GMT)

Effetto ‘migranti’ Alle elezioni Svezia 2018/ Ultime notizie - i sovranisti ‘contro‘ il modello Scandinavia : Elezioni Svezia 2018, risultati e Ultime notizie: urne aperte oggi fino alle 20. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la destra anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:12:00 GMT)

Uno dei favoriti Alle elezioni presidenziali in Brasile è stato accoltellato : Il leader populista e conservatore Jair Bolsonaro è stato colpito all'addome mentre partecipava a un comizio: è in condizioni gravi, ma stabili The post Uno dei favoriti alle elezioni presidenziali in Brasile è stato accoltellato appeared first on Il Post.

Casting per la serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi - come partecipare Alle selezioni per le riprese a Roma : Sono aperti i Casting per la serie Diavoli (in inglese avrà il titolo di Devils), diretta da Nick Hurran e Jan Maria Michelini. Prodotta da Lux Vide Spa (la stessa di fiction come Don Matteo e Che Dio ci Aiuti), nel cast ci saranno Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Nel particolare, si cercano comparse per piccoli ruoli e figurazioni di ambo sessi, maggiorenni di tutte le età e di ogni nazionalità. Un requisito preferenziale sarà essere di ...

Marco Travaglio rivela per chi ha votato Alle ultime elezioni : Marco Travaglio nella trasmissione della Gruber in risposta a una domanda della presentatrice, risponde con tutta franchezza. ” Per chi hai votato Marco,ce lo vuoi dire,oppure vuoi mantenere il riserbo?” Lui risponde prontamente :” Ho votato per i 5 Stelle,perchè credo che debbano avere una possibilità anche loro e tutti gli elettori che li hanno votati debbano avere la possibilità di vederli governare. Vedremo se saranno in grado di realizzare ...

Di Maio nel gioco dei quattro cantoni : dal reddito di cittadinanza Alle elezioni europee : Forse, prima o poi, qualcuno spiegherà al nostro vice premier Luigi Di Maio, il sorridente giovanotto specializzato in proclami roboanti (stiamo facendo la storia… impeachment per Mattarella… e altre amenità) che quando inforca il suo cavallo di battaglia si ritrova a cavalcioni di tutt’altro animale. Fuori di metafora, il tanto strombazzato “reddito di cittadinanza”, su cui gioca gran parte delle carte residue per non soccombere alla superiore ...

“Promette bene”. Salvini punzecchia la Boldrini per il suo nuovo progetto politico Alle elezioni Europee : Nei giorni scorsi qualche avvisaglia si era ‘registrata’. E Laura Boldrini vuole provarci davvero. L’ex Presidente della Camera, in aperto contrasto con l’attuale esecutivo, nei giorni scorsi ha lanciato una provocazione via social. Unire le forze del centrosinistra sotto un unico simbolo. È questa la proposta che arriva dalla Boldrini secondo cui le: “Forze del centrosinistra debbono cogliere l’eccezionalità del ...

Laura Boldrini lancia una lista unitaria per contrastare le destre Alle prossime elezioni europee : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, lancia l'idea di una lista unitaria Europea per contrastare le destre alle prossime elezioni europee del 2019: "Le prossime elezioni europee saranno una sfida tra due visioni del mondo. Che ne dite, se per sfidare la destra, i partiti progressisti rinunciassero ai propri simboli per dare vita a una lista unitaria nel segno dell'apertura e dell'innovazione?".Continua a leggere

Quella trattativa segreta tra Forza Italia e Lega. “Uniti Alle elezioni e in cambio noi : Quella trattativa segreta tra Forza Italia e Lega. “Uniti alle elezioni e in cambio noi Silvio Berlusconi e Matteo Salvini… L'articolo Quella trattativa segreta tra Forza Italia e Lega. “Uniti alle elezioni e in cambio noi proviene da Essere-Informati.it.

Brasile - Lula non potrà candidarsi Alle elezioni presidenziali : Il Tribunale supremo elettorale brasiliano, Tse, ha stabilito che Ignacio Lula da Silva non potrà candidarsi alle presidenziali del 7 ottobre in seguito alla sua condanna a dodici anni per corruzione ...

Usa : Cuomo non correrà Alle elezioni del 2020 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Cuomo non correrà Alle elezioni presidenziali del 2020 : Andrew Cuomo, il governatore dello Stato di New York, ha assicurato che non correrà alle elezioni presidenziali americane previste nel 2020. La comunicazione è avvenuta durante il dibattito con la ...

Roberto Maroni : 'L'Alleanza Lega-M5S finirà con le elezioni Europee 2019' : Richiama Salvini a una maggiore attenzione ai temi dell'Economia : 'Sta facendo molto bene sull'immigrazione, certo con una strategia molto d'impatto, ma per cambiare la situazione servivano dei ...