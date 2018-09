Allarme sulla A24 | cadono calcinacci dal viadotto autostradale

Chi e quando doveva dare l'Allarme sulla sicurezza del Ponte Morandi? Indagini vicine a una svolta : La responsabilità ultima di quei mancati lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Ponte Morandi - approvati ma mai partiti - di chi è? Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia può essere considerato responsabile ultimo, o primo, della tragedia del 14 agosto, quando il viadotto Polcevera è venuto giù per cause legate al deterioramento dei piloni 9 e 10 uccidendo 43 persone? O ...

Scatta l’Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale : perdita di pressione : I controllori di volo a Mosca e a Houston hanno rilevato intorno alle 19 EDT di mercoledì 29 agosto una perdita di pressione dalla Stazione Spaziale Internazionale: lo ha reso noto la NASA nel blog dedicato alla ISS. “A seguito di controllo dei dati, è stato consentito ai membri dell’Expedition 56 di continuare a dormire, data l’assenza di pericolo,” spiega l’Agenzia statunitense. “Al loro risveglio i ...

Genova - si stringe sulla demolizione. A fine febbraio ci fu l'ultimo Allarme : La scadenza l'aveva lanciata il commissario Toti e oggi pomeriggio, nel rispetto dei tempi, Autostrade per l'Italia sarà a Genova per illustrare il suo il progetto per la demolizione -

Rughe sulla fronte? un campanello d'Allarme per il cuore : Non è la prima volta che la scienza ricorre all'estetica per identificare possibili segnali premonitori di una sofferenza di cuore e arterie. In passato si sono indirizzati sulle 'zampe di galline', ...

Allarme E45 dopo Genova - a settembre la verità : arriva la perizia sulla frana di Pieve : Arezzo, 22 agosto 2018 - È sicura la E45? Oppure i viadotti, le gallerie, i ponti sospesi del tratto appenninico in provincia di Arezzo rischiano di fare la fine del Ponte Morandi di Genova, come pure ...

«Chiudete quei ponti a rischio». l'Allarme ignorato sulla Milano-Meda : Ci sono ponti a rischio in snodi stradali cruciali, ma non vengono chiusi. E in caso di un cedimento chi si prenderà la responsabilità? sulla superstrada Milano-Meda, lì, lungo i 22 super-trafficati ...

Lady Gaga piange la morte di Zombie Boy - l’attore Rick Genest di Born This Way - e lancia l’Allarme sulla salute mentale : La morte di Zombie Boy, all'anagrafe Rick Genest, il modello noto per i tanti tatuaggi che riproducevano sul suo corpo l'apparato scheletrico e muscolare, ha colpito anche Lady Gaga, che con lui aveva collaborato per il video di Born This Way nel 2011. Entrato nel Guinness dei Primati per il record di tatuaggi rappresentanti insetti (176) e di quelli rappresentati ossa (139) presenti sul suo corpo, Zombie Boy aveva collaborato più volte con ...

L'Allarme dell'Anm sulla riforma della legittima difesa : "Così si rischia di legittimare l'omicidio" : "Se interveniamo sulla legittima difesa nei termini di cui stiamo leggendo in questi giorni rischiamo di legittimare i reati più gravi persino l'omicidio". Commenta in questi termini il presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, Francesco Minisci, la riforma sulla legittima difesa."La legge – ha ricordato Minisci in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei,- regolamenta già in maniera adeguata ...

Le previsioni del ministero : 'Il decreto brucia posti'. E sulla ricerca è Allarme : Il decreto 'dignità' ridurrà l'occupazione di 8 mila posti l'anno, oltre 80 mila nei prossimi dieci anni. La stima, nero su bianco, è stata fatta dallo stesso governo, che l'ha inserita nella ...

"Nessuna rivolta sulla nave"Allarme per sbarcare in Italia? I dubbi sulla vicenda Vos Thalassa : dubbi su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa. Un responsabile tecnico della nave: "Nessuna rivolta dei migranti". Il sospetto è che l'allarme sia stato lanciato per sbarcarli in Italia Segui su affaritaliani.it