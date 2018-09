Alghe in rapida espansione nel Mare del Nord La vista dai satelliti

wired

(Di martedì 11 settembre 2018) Eccoci sopra aldel, una delle acque più pescose e navigate d’Europa. La ripresa ci arriva da Sentinel 3A, una delle sonde di ultima generazione dell’Esa per il monitoraggio dello stato di salute del nostro Pianeta, dalla vegetazione spontanea alle coltivazioni, dal volume dei ghiacci all’inquinamento. Il satellite ha rilevato attraverso lo studio della sua superficie, incastonata tra le coste di Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, una crescita molto consistente di. Il fenomeno si sta già rivelando nocivo per le risorse ittiche locali, ma grazie ai dati di Sentinel potrà forse essere studiato più nel dettaglio nella ricerca di soluzioni. In futuro poi, informazioni di questo tipo potrebbero rivelarsi molto utili per sviluppare sistemi di allerta e gestire in tempo situazioni di rischio. (Esa)in...