Alexa Bliss fra Evolution ed Hell in a Cell | “Trish Stratus? La adoro | ma la batterò!

(Di martedì 11 settembre 2018) Nel corso della conferenza stampa di presentazione diin aha parlato dei due prossimi ‘dream match’ che l’attendono: il primo contro Ronda Rousey, il secondo contro TrishadPiccolina ma con un caratterino niente male; pronta a giocare sporco, simulare un infortunio, allearsi e tradire a suo piacimento chi ha di fronte, il tutto per prendersi la vittoria. Apprezzata dai fan per la sua bellezza, nonostante al microfono non risparmi invettive di ogni genere: ‘5 Feet of Fury’ – ‘150 cm di Furia’, un soprannome che le calza a pennello. Stiamo parlando di, una delle superstar femminili che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale in termini di popolarità, vittorie e importanza negli show della WWE. Cinque volte campionessa femminile (2 di SmackDown e 3 di Raw), la prima ...