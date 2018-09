Al via nuovo protocollo per sicurezza in rete dei domini it

Toninelli : «Decreto per Genova venerdì - nuovo viadotto a Fincantieri» : Si marcia a passi spediti per la cicostruzione del ponte di Genova che ha tagliato di fatto in due la città e costretto chi viaggia verso il confine francese a sopportare incredibili disagi....

De Laurentiis : 'Ancelotti a vita. Napoli in Champions a Bari. Stadio nuovo in due anni. Insigne? via per 200 milioni' : Aurelio De Laurentiis a 360 gradi. Il presidente del Napoli al Corriere dello Sport ha parlato degli Azzurri, della Champions che potrebbe essere giocata a Bari, del San Paolo e ha affrontato tanti altri argomenti: 'Il Napoli certi riconoscimenti non li ha avuti solo dall'Eca, ...

Scuole al via solo con i nati nel nuovo millennio. Ricomincia il futuro : Questa settimana Ricomincia la scuola in tutta Italia, poche Regioni ancora posticipano, ma solo per qualche giorno.Un appuntamento di ogni settembre: si Ricomincia come sempre con entusiasmi, progetti e difficoltà. Ma, nell'anno del Signore 2018, l'inizio della scuola è eccezionale, come le comete che tagliano la notte una volta ogni 1000 anni.È raro e nuovo perché nuovi sono gli studenti ed il capitale umano da ...

Nuovo anno scolastico al via - suona la campanella in 4 regioni - : Il 5 settembre sono tornati in classe gli alunni dell'Alto Adige. Il 10 è il turno dei ragazzini in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata. A seguire le altre regioni, fino al 20 ...

Roma : Al via nuovo anno scolastico - si torna sui banchi : Roma – Suona la prima campanella per gli studenti dell’istituto tecnico Federico Caffe’ di Roma. Alle otto i ragazzi della scuola commerciale Romana si sono ritrovati nel cortile dell’istituto, tra facce ancora assonnate e sorrisi. Per molti sara’ l’ultimo anno scolastico, per altri invece tante le novita’ che troveranno sui banchi, come nuovi compagni e professori ancora da conoscere. Per le scuole ...

«Uno stato dell’anima». Il nuovo lusso del viaggio secondo Serge Dive : «Il turismo deve ripartire dalla vita reale». Lo sostiene Serge Dive, fondatore di Beyond Luxury Media società media che organizza in tutto il mondo le fiere del turismo più esclusive a partire da Pure Life Experience a Marrakech fino a We are Africa, e a Le Miami appuntamenti per gli operatori di turismo di lusso in tutto il mondo, e in ogni continente. Anticipatore di nuovi modi di vivere il viaggio, Dive è un antesignano sostenitore del ...

Ponte Morandi - la tentazione del governo pagare nuovo viadotto con gli “sconti” Ue : Lo Stato finanzierebbe la costruzione del viadotto per poi recuperare i costi dal deficit. Primi contatti con Bruxelles, la commissaria Bulc a Genova in ottobre

Alta Velocità - incubo per i viaggiatori : ancora problemi e linea di nuovo in tilt : Dopo il venerdì nero per i trasporti ferroviari, la linea è andata di nuovo in tilt. Prima per un problema al nodo di Torino, poi per rallentamenti nei pressi di Firenze. E infine un guasto tra Napoli e Roma

Genova - Toti : nuovo viadotto nel 2019 : L'annuncio del governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti arriva nella sala Auditorium della Regione. 8 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Genova riparte fra l'inchiesta e i progetti per il nuovo viadotto : Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Dalle carte della procura spuntano mail, chat e sms che rivelerebbero come fosse già evidente la criticità del viadotto prima della tragedia ...

Nuovo ponte Genova - l'intesa per il via ai lavori sembra ancora lontana : Sul progetto presentato dall'architetto Renzo Piano ci sono già delle divergenze. Il commissario per la ricostruzione Toti e i Cinquestelle sono divisi su chi dovrà ricostruire l'opera -

Ponte Morandi - Renzo Piano presenta il nuovo viadotto : “È il simbolo di una città che si rialza - durerà 1000 anni” : “Per il momento lo chiamerei ‘il Ponte’, perché questo non è un Ponte qualunque, ma l’elaborazione di un lutto, simbolo di una città che si rialza” così l’archistar Renzo Piano ha presentato oggi in Regione Liguria il progetto per il nuovo Ponte sul Polcevera. “Il nuovo Ponte dovrà durare mille anni – continua l’architetto – non è una battuta. Il nuovo Ponte sarà in acciaio. Dovrà essere un Ponte semplice e parsimonioso, ma non ...