Al Consiglio nazionale | il voto elettronico resiste alla paura della pirateria

Biblioteca Nazionale - il Consiglio comunale approva all'unanimità risoluzione per salvarla : ... Visto l'appello al Ministro della Cultura Bonisoli di 87 intellettuali da tutto il mondo a sostegno della BNCF; IMPEGNA IL SINDACO A farsi promotore presso il Ministro dei Beni e delle Attività ...

Parco nazionale dello Stelvio : insediato il Consiglio direttivo : “Grazie alla competenza per l’amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio abbiamo ora l’opportunità di rendere il territorio del Parco una regione modello per quanto riguarda la vita sostenibile nelle Alpi”. Con queste parole l’assessore provinciale all’ambiente, Richard Theiner, ha aperto, nei giorni scorsi a Glorenza, la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio direttivo del Parco. Per Theiner si tratta di un ulteriore passo importante ...