Affido condiviso | inizia l’iter | assegno di mantenimento cancellato

(Di martedì 11 settembre 2018) Èto ieri al Senato, con la relazione in commissione Affari sociali,sul disegno di legge presentato da Lega e M5s in materia didei figli minori per i genitori divorziati. In sostanza il ddl cancella l’di(mentre non tocca quello coniugale) e introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà proporzionale alle capacità economiche dei due genitori che però pagheranno direttamente le spese dei figli. Consulta lo specialedi: i punti della riforma I quattro capisaldi del disegno sono: Mediazione a supporto delle coppie in conflitto; Ildiretto; Tempi paritetici di frequentazione dei figli; Contrasto a ogni forma di rifiuto genitoriale. Il punto di forza della riforma – si legge ...