Aereo precipita per un' avaria | morta la pilota Rosa d' Agostino | sorella del deputato di

Tragedia dell’aria : precipita Aereo con medico italiano a bordo. Le sue condizioni. La notizia ha sconvolto tutti : Una vera e propria Tragedia aerea si è verificata in Sud Sudan con un medico italiano, Damiano Cantone, 32 anni di Catania, fra i sopravvissuti (un miracolo!), ma ovviamente ferito. Un aereo con a bordo 23 passeggeri, si è schiantato nel lago Yirol. Le vittime sono 19, tra cui tre bambini, e i feriti 4, tra cui appunto il medico del Cuamm che, originario di Catania è stato in servizio a Padova. Avrebbe subito un grave trauma al collo. Tra ...

SUD SUDAN - Aereo precipita : 19 MORTI - SALVO UN MEDICO ITALIANO/ Ultime notizie : troppe persone a bordo? : Sud SUDAN, AEREO PRECIPITA nel lago: 19 MORTI, SALVO MEDICO ITALIANO. Ultime notizie, a bordo vi erano 23 passeggeri, quattro sono rimasti feriti fra cui un nostro connazionale(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:11:00 GMT)

Un piccolo Aereo è precipitato in Sud Sudan - almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti : Un piccolo aereo con 22 passeggeri è precipitato in Sud Sudan e almeno 19 delle persone a bordo sono morte. Il governo del Sud Sudan ha detto a Reuters che si stanno cercando ancora due persone, mentre un sopravvissuto è The post Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan, almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti appeared first on Il Post.

Aereo precipita nel lago in Sud Sudan : c'è un italiano tra i sopravvissuti : DIsastro Aereo nel Sud Sudan: il bilancio potrebbe essere di 19 morti. Un nostro connazionale infatti - che lavora in...

Sud Sudan - Aereo precipita nel lago : 19 morti - salvo medico italiano/ Ultime notizie - 4 i feriti : Sud Sudan, aereo precipita nel lago: 19 morti, salvo medico italiano. Ultime notizie, a bordo vi erano 23 passeggeri, quattro sono rimasti feriti fra cui un nostro connazionale(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Sud Sudan - Aereo precipita nel lago : 17 morti. A bordo un italiano : Un aereo con a bordo 19 passeggeri si è schiantato in un lago nel centro del Sud Sudan. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero almeno 17 le persone morte. Tra i passeggeri anche un medico italiano di una Ong, di cui ancora non si hanno notizie.Decollato dall'aeroporto di Juba international, il velivolo era diretto a Yirol. L'emittente radiofonica dell'Onu, Radio Miraya, ha pubblicato un'immagine sul proprio account Twitter del relitto immerso ...

Sud Sudan - Aereo precipita in un lago : almeno 17 morti. Tra loro un medico italiano : Strage nei cieli del Sud Sudan: un aereo, con a bordo 22 passeggeri, è precipitato in un lago facendo almeno 17 vittime. Tra di loro anche il medico italiano di una ong e il vescovo di Yirol. Ancora ignote le cause dalla tragedia.Continua a leggere

Sei morti nell'Aereo precipitato davanti al Salto Angel in Venezuela - la cascata più alta del mondo Foto Video Mappa : ... sei persone sono morte in Venezuela in un incidente aereo avvenuto nello Stato di Bolivar, in prossimità del Salto Angel , la cascata più alta del mondo grazie a un'unica caduta di 900 metri. Il ...

Venezuela - Aereo precipita vicino a cascata Salto Angel : 6 morti : Sei persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in Venezuela in prossimità del Salto Angel, la cascata più alta del mondo in un solo Salto. Il ministro dell'Interno Venezuelano Luis Riverol ha precisato che "i nostri organismi di ricerca e salvataggio stanno lavorando per recuperare i cadaveri delle vittime". L'...

Sei morti nell'Aereo precipitato davanti al Salto Angel in Venezuela - la cascata più alta del mondo Foto Video Mappa : ... sei persone sono morte in Venezuela in un incidente aereo avvenuto nello Stato di Bolivar, in prossimità del Salto Angel , la cascata più alta del mondo grazie a un'unica caduta di 900 metri. Il ...

AOSTA - TROVATO Aereo SCOMPARSO : PRECIPITATO IN FRANCIA/ Ultime notizie - cambio di rotta per il maltempo : AOSTA, TROVATO AEREO SCOMPARSO: PRECIPITATO in FRANCIA. Ultime notizie, morti i 2 passeggeri decollati dalla Germania e diretti all'aeroporto di Marsiglia(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:37:00 GMT)

Aereo da turismo precipita sulle Alpi francesi : due morti - : Il velivolo era partito dalla Germania ed era diretto a Marsiglia. Prima di scomparire dai radar aveva lanciato un Sos. All'origine dell'incidente, avvenuto nella zona del Monte Miravidi, potrebbe ...

Due morti nell'Aereo precipitato sulle Alpi al confine tra Italia e Francia : Sarebbe precipitato in territorio francese l' aereo disperso sulle Alpi, tra Italia e Francia. Le due persone che erano a bordo, a quanto di apprende, sarebbero decedute. L' aereo è stato avvistato ...

Aereo da turismo precipita sulle Alpi francesi : due morti : Aereo da turismo precipita sulle Alpi francesi: due morti Il velivolo era partito dalla Germania ed era diretto a Marsiglia. Prima di scomparire dai radar aveva lanciato un Sos. All’origine dell’incidente, avvenuto nella zona del Monte Miravidi, potrebbe esserci il maltempo Parole chiave: ...