ADL a ruota libera | ' Ancelotti tutta la vita Scudetto? Pensiamo al fatturato'

calciomercato

: @romanewseu Mi aspetto a ruota Rosella e la signora Maria...a seguire Ferrero e ADL che dice che nn è interessato - DDM_78 : @romanewseu Mi aspetto a ruota Rosella e la signora Maria...a seguire Ferrero e ADL che dice che nn è interessato - NapoliPro : Il Presidente a ruota libera -

(Di martedì 11 settembre 2018) Arrivano altre importanti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport: Sembra calcisticamente innamorato di. È così? 'Credo molto in lui e per questo l'ho fortemente voluto. Da parte mia non avrà mai una sollecitazione e aspetterò sereno e tranquillo ...